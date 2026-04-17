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以色列防長威脅伊朗：不要拒絕美國提議
http://www.CRNTT.com   2026-04-17 12:06:55
　　中評社北京4月17日電／據法新社4月16日報導，以色列國防部長伊斯雷爾·卡茨16日警告伊朗不要拒絕美國關於放棄“核軍備”的提議。他誓言如果伊朗拒絕，以色列將針對新目標發動“更令人痛苦”的打擊。

　　報導稱，卡茨說：“伊朗正站在一個歷史十字路口：一條道路是放棄恐怖主義和核軍備……與美國的提議一致，另一條道路則通往深淵。”

　　他說：“如果伊朗政權選擇第二條道路，它很快將發現，還有比我們已經打擊的目標更令人痛苦的目標。”

　　來源：參考消息網

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