以色列防長威脅伊朗：不要拒絕美國提議

中評社北京4月17日電／據法新社4月16日報導，以色列國防部長伊斯雷爾·卡茨16日警告伊朗不要拒絕美國關於放棄“核軍備”的提議。他誓言如果伊朗拒絕，以色列將針對新目標發動“更令人痛苦”的打擊。



報導稱，卡茨說：“伊朗正站在一個歷史十字路口：一條道路是放棄恐怖主義和核軍備……與美國的提議一致，另一條道路則通往深淵。”



他說：“如果伊朗政權選擇第二條道路，它很快將發現，還有比我們已經打擊的目標更令人痛苦的目標。”



來源：參考消息網