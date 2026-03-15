中評論壇：兩岸暨港澳智庫建設探討

“兩岸暨港澳智庫建設與交流的現狀、挑戰與建議”思想者論壇與會人員合影。（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港4月20日電（記者 束沐 袁曉麥）中評智庫基金會、廈門大學港澳台研究中心、澳門科技大學兩岸關係研究中心4月15日在香港舉行思想者論壇，10名來自內地和港澳智庫專家學者，圍繞“兩岸暨港澳智庫建設與交流的現狀、挑戰與建議”展開深入探討。



與會專家學者認為，近年來大陸涉台智庫及港澳智庫發展建設取得積極成果，在決策參考中發揮越來越重要的作用，但在體制保障、資源支持、人才培養方面仍然面臨不少問題。國際形勢複雜多變、台海局勢嚴峻緊張，智庫的咨政建言、調研分析、交流溝通功能愈加重要。港澳在兩岸交流中扮演特殊角色，既要加強港澳智庫對港澳社會發展問題的研究，也要加強港澳智庫與台灣交流合作，構建兩岸與港澳橫向互通的智庫網絡。



論壇由中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長羅祥喜主持，香港中國學術研究院院長黃平、廈門大學台灣研究院院長李鵬、澳門科技大學兩岸關係研究中心主任胡根、中評社常務副社長兼中評智庫基金會副秘書長王平，廈門大學港澳台研究中心主任張寶蓉、副主任林子榮、廈門大學台灣研究院助理教授王佳霖，中評智庫基金會副秘書長束沐和澳門科技大學兩岸關係研究中心助理研究員周琳發言。

