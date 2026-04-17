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以媒：以同意停火10天 但不會從黎撤軍
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2026-04-17 13:37:41
以總理內塔尼亞胡（資料圖）
中評社北京4月17日電／據多家以色列媒體16日報導，在美國總統特朗普提出請求後，以色列已同意與黎巴嫩真主黨進行為期10天的停火，但不會從黎巴嫩南部撤軍。
以色列公共廣播公司和第12頻道電視台報導，以總理內塔尼亞胡當天召集安全內閣舉行電話會議，通報稱，他已同意特朗普提出的停火請求。
報導說，內塔尼亞胡在會議中表示，以色列軍隊將在黎巴嫩南部維持現有部署。以方將這一區域視為安全“緩衝區”，並稱當前停火協議條款允許以軍在發現“威脅”時繼續採取行動。
來源：新華網
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