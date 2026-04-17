美國務院：以黎停火期限可延長

中評社北京4月17日電／以色列和黎巴嫩為期10天的停火已于美東時間16日17時生效。美國國務院當天發表聲明說，以黎停火期限可以延長，以色列保留在停火期間“採取一切必要自衛措施”的權利。



新華社報導，聲明說，以黎表示，兩國目前並非處於戰爭狀態，承諾在美國協助下，本著誠意開展直接談判，以解決包括陸地邊界劃定在內的懸而未決問題，旨在達成一項全面協議，從而確保兩國之間實現持久的安全、穩定與和平。若談判取得實質性進展，且黎巴嫩能有效展現其行使國家主權的能力，經雙方共同協商一致，10天停火期限可予以延長。



聲明說，停火期間，以色列不會對黎巴嫩目標發起任何“進攻性”軍事行動，但保留在任何時候針對策劃中、迫在眉睫或正在發生的襲擊“採取一切必要自衛措施”的權利。而黎巴嫩政府將採取切實措施，防止黎真主黨以及黎境內“非法非國家武裝團體”對以色列目標發動襲擊。



據美國媒體援引白宮消息報導，此次以黎停火是在三國領導人進行一系列密集通話之後達成。15日晚間，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡通話；隨後，美國務卿魯比奧致電黎巴嫩總統奧恩，以爭取他對協議的支持。16日，特朗普又兩次與內塔尼亞胡通話，並與奧恩通話一次，最終敲定協議。