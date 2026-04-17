黎以停火生效　貝魯特鳴槍慶祝

中評社北京4月17日電／當地時間17日零時許，新華社駐黎巴嫩記者聽到，黎首都貝魯特南部地區傳出密集的槍聲。這是在鳴槍慶祝黎巴嫩與以色列為期10天的停火生效。



據當地電視台報導，在貝魯特南郊代希耶地區，一些居民騎著摩托車走上街頭，揮舞旗幟，槍聲在多個街區回蕩。報導說，流彈對周邊地區的車輛和私人財產造成不同程度的損壞。



許多居民對停火協議表示寬慰，同時也對停火的脆弱性表示擔憂。



以色列軍方說，以軍將繼續部署在黎南部，要求黎巴嫩居民不得返回利塔尼河以南地區。黎巴嫩真主黨建議，因戰火流離失所的民眾在停火形勢明朗前不要急於返回先前遭以軍重點襲擊的黎南部、貝卡谷地和貝魯特南郊。



據黎巴嫩國家通訊社報導，停火生效後，以軍在黎南部繼續開炮。



美國總統特朗普宣佈黎以將停火10天後，到停火在當地時間17日零時生效前，黎巴嫩真主黨和以色列在夜間相互發動襲擊。以色列急救組織“紅色大衛盾”說，真主黨對以北部地區的火箭彈襲擊造成三人受傷，其中兩人重傷。以色列軍方宣佈空襲真主黨火箭彈發射陣地，並表示16日全天在黎南部地區打擊380多個真主黨目標。



北京時間本月8日，美國、以色列和伊朗均宣佈同意停火兩周。但以色列隨後繼續空襲黎巴嫩並推進在黎南部針對真主黨的地面行動。伊朗以及在美伊之間斡旋的巴基斯坦均主張將黎巴嫩納入臨時停火協議範圍。