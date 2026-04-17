中國和越南的聯合聲明

中評社北京4月17日電／中華人民共和國和越南社會主義共和國關於在新時期持續深化全面戰略合作伙伴關係、推動構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明



一、應中國共產黨中央委員會總書記、中華人民共和國主席習近平邀請，越南共產黨中央委員會總書記、越南社會主義共和國主席蘇林于2026年4月14日至17日對中華人民共和國進行國事訪問。



訪問期間，中共中央總書記、國家主席習近平同蘇林總書記、國家主席舉行會談，國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際、全國政協主席王滬寧分別會見蘇林總書記、國家主席。在各場會談、會見中，雙方相互通報各自黨和國家情況，就中越兩黨兩國關係及當前國際地區局勢深入交換意見，達成一系列重要共識。



二、雙方認為，中國共產黨和越南共產黨肩負為人民謀幸福、為國家謀發展、為人類謀進步的歷史使命。堅持和加強兩黨全面領導，是實現各自社會主義現代化、確保中越關係長期健康穩定發展的根本保障，關乎兩國和兩黨兩國關係前途命運，關乎世界社會主義事業發展壯大。面對世界之變、時代之變、歷史之變，中越兩黨兩國矢志推進各自社會主義事業蓬勃發展，向世界昭示了社會主義制度的強大生命力和光明前景。雙方要堅持道不變、志不改，堅定不移堅持共產黨領導，堅持走符合本國國情的社會主義道路，推動經濟社會高質量發展，加強團結合作、交流互鑒，不斷深化對共產黨執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，共同捍衛兩國社會主義事業，攜手致力於人類和平與進步的崇高事業，在世界形勢深刻變化的歷史進程中始終走在時代前列、朝著正確方向前進。



雙方認為，中越志同道合、命運與共，發展好中越關係具有戰略性、全局性、歷史性意義，是兩國共同的戰略選擇。中方強調堅持對越友好政策，始終把越南視為周邊外交的優先方向。越方重申始終把對華關係視為越南獨立自主、自強、全方位、多樣化對外政策的客觀要求、戰略選擇和頭等優先。雙方要繼承好、維護好、發揚好由毛澤東主席和胡志明主席等老一輩領導人親手締造並精心培育的“同志加兄弟”傳統友誼這一兩黨、兩國和兩國人民的寶貴財富，堅持從戰略高度和長遠角度看待和發展中越關係，秉持“長期穩定、面向未來、睦鄰友好、全面合作”方針和“好鄰居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，按照“政治互信更高、安全合作更實、務實合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好”的總體目標，推動新時代中越全面戰略合作伙伴關係健康穩定發展，構建更高水平具有戰略意義的中越命運共同體。

