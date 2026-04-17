中越簽署一系列合作文件

中評社北京4月17日電／4月14日至17日，越共中央總書記、國家主席蘇林對中國進行國事訪問，中共中央總書記、國家主席習近平同蘇林舉行會談。訪問期間，雙方有關部門和地方簽署了以下合作文件：



1.《中國共產黨和越南共產黨合作計劃（2026－2030年）》



2.《中共中央組織部與越共中央組織部合作諒解備忘錄（2026－2030年）》



3.《中共中央對外聯絡部與越南外交部合作協議》



4.《中華人民共和國政府和越南社會主義共和國政府關於共同推進全球安全倡議框架下合作的諒解備忘錄》



5.《中華人民共和國政府和越南社會主義共和國政府關於援越南老街－河內－海防鐵路可行性研究項目的交接證書》



6.《中華人民共和國政府和越南社會主義共和國政府關於海關合作與行政互助的協定》



7.《中華人民共和國政府和越南社會主義共和國政府關於援越南傳統醫藥大學新校區一期項目立項換文》



8.《中華人民共和國國家發展和改革委員會與越南社會主義共和國建設部關於開展鐵路培訓合作提升越南鐵路領域人才能力的諒解備忘錄》



9.《中華人民共和國教育部與越南社會主義共和國教育培訓部職業教育合作諒解備忘錄》



10.《中華人民共和國科學技術部與越南社會主義共和國科學技術部關於共同實施聯合研究計劃的諒解備忘錄》



11.《中華人民共和國工業和信息化部和越南社會主義共和國科學技術部數字技術合作諒解備忘錄》



12.《中華人民共和國公安部和越南社會主義共和國公安部關於部長級熱線建立運轉維護技術議定書》



13.《中華人民共和國公安部與越南社會主義共和國公安部關於加強文化藝術和體育交流合作諒解備忘錄》



14.《中華人民共和國公安部與越南社會主義共和國公安部關於旅遊領域安全秩序保障合作的諒解備忘錄》



15.《中華人民共和國司法部與越南社會主義共和國司法部關於邊境邊民民商事糾紛解決合作的諒解備忘錄》



16.《中華人民共和國司法部與越南社會主義共和國司法部2026－2027年合作計劃》



17.《中華人民共和國商務部和越南社會主義共和國工貿部關於成立中國－越南跨境經濟合作區建設磋商推進工作組的諒解備忘錄》



18.《中華人民共和國商務部和越南社會主義共和國工貿部關於建立產供鏈合作工作組的諒解備忘錄》



19.《中華人民共和國海關總署與越南社會主義共和國農業與環境部關於越南鮮食柚子和萊檬輸華植物檢疫要求議定書》



20.《中華人民共和國國家國際發展合作署和越南社會主義共和國財政部關於共同實施2026年度人力資源開發合作計劃的諒解備忘錄》

