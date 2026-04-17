白宮宴會廳改造暫停令延長　特朗普：決不接受

中評社北京4月17日電／美國哥倫比亞特區聯邦地區法院法官理查德·萊昂16日延長了白宮宴會廳改造項目的暫停令，只允許建設掩體等地下安全設施。美國總統特朗普對該裁決猛烈抨擊，稱“決不接受”。



新華社報導，萊昂3月底曾下令暫停白宮宴會廳項目的施工，不過“為確保白宮安全所需的建設”不受禁令限制。美國政府隨後在上訴法庭文件中稱，裁決中的“安全例外情況”適用於整個項目，因為宴會廳和計劃建造的地下安全掩體是一個“單一的、連貫的整體”。



萊昂在16日的最新裁決中寫道：“被告辯稱，整個宴會廳建設項目，從頭到尾都屬於安全保障例外情況，因此可以繼續進行。這既不合理，也不正確。”



特朗普當天在社交媒體上發文，抨擊萊昂“政治色彩濃厚”且“行為失格”。“這座宴會廳對國家安全至關重要，絕不容許任何法官阻撓這一具有歷史意義且在軍事上具有絕對必要性的重大項目。”他寫道。



萊昂將最新決定暫緩一周執行。特朗普政府表示，將就最新裁決向哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起上訴。



美國文物保護組織國家歷史保護信託基金會主席兼首席執行官卡羅爾·奎林在聲明中對法院的最新裁決表示歡迎。該基金會去年12月起訴特朗普和數個聯邦機構，要求叫停白宮宴會廳改造項目，直至項目獲得國會批准。



白宮去年7月底公佈宴會廳改造項目，預算約為3億美元，預期在2029年特朗普任期結束前完工。根據特朗普在社交媒體上的介紹，宴會廳擴建後達8300多平方米，可容納約1000名賓客。去年10月，特朗普政府迅速拆除白宮東翼，為建造宴會廳騰出空間，此舉遭到國家歷史保護信託基金會和其他歷史遺跡保護組織的反對。國會民主黨人指責白宮宴會廳建設的相關信息發佈不透明，拆除白宮東翼前也未知會國會或申請批准。