拼多多等7家電商平台被罰沒35.97億元

中評社北京4月17日電／4月17日，國家市場監督管理總局依法對7家電商平台“幽靈外賣”系列案作出行政處罰決定，責令7家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店舖3至9個月不等，並處以罰沒款共計35.97億元。同時，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元。



據市場監管總局介紹，依據《中華人民共和國食品安全法》第一百三十一條、《中華人民共和國電子商務法》第八十三條的規定，對上海尋夢信息技術有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美團）、北京京東參佰陸拾度電子商務有限公司（京東）、上海拉扎斯信息科技有限公司（原餓了麼，現淘寶閃購）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘寶網絡有限公司（淘寶）、浙江天貓網絡有限公司（天貓）7家電商平台作出相應處罰；依據《中華人民共和國食品安全法實施條例》第七十五條的規定，對7家平台企業法定代表人和食品安全總監作出相應處罰。



經查，上述7家電商平台對入網食品經營者許可證審核把關不嚴，未依法履行資質審查義務；與轉單平台簽訂合作協議，明知或應知轉單行為侵害消費者合法權益，但未採取必要措施；7家電商平台法定代表人和食品安全總監，負有食品安全管理責任，但未全面履行有關崗位職責。上述行為嚴重違反《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》有關規定。



案件啟動調查後，市場監管總局第一時間責成電商平台立行立改，7家電商平台均已下架未經審核的有關“幽靈店舖”，停止與相關轉單平台的餐飲轉單合作。