紐時：壓力之下，特朗普的“套路”還有效？

過去十年，只要稍加留意的人都能準確指出，存在這樣一個熟練的套路：特朗普有意或無意地拋出一個個言辭的手雷，目的是把注意力轉移到別處。 中評社香港4月17日電／紐約時報中文網17日發表文章，談耶穌“梗圖”、威脅和戰爭：重重壓力之下的特朗普。文章說，本週，在短短12小時內，特朗普總統承諾與伊朗的戰爭即將結束。他在社群媒體上對教宗發起挑釁。他威脅要解僱美聯儲主席。他還發布了一張畫，展示耶穌基督正擁抱他以示鼓勵。



這就是特朗普在承受壓力時，試圖鑽進一個更討喜的新聞週期時的樣子。過去十年，只要稍加留意的人都能準確指出，存在這樣一個熟練的套路：總統有意或無意地拋出一個個言辭的手雷，目的是把注意力轉移到別處。（這一招經常奏效：還記得上週他威脅要消滅伊朗文明嗎？）



現在，特朗普正在Truth Social上用耶穌表情包、威脅和各種表態支持刷屏。



“激進左派瘋子們可能不喜歡這個，但我認為這相當不錯！！！”他在一張圖畫旁配文道。圖中耶穌用手臂摟著總統的肩膀，背景是一面美國國旗。



與以往不同的是，這一次他無法僅僅通過發帖就從一場未經國會授權、也缺乏選民支持的戰爭中脫身。



特朗普一向喜歡快速進出、能展示美國軍事實力的軍事行動，但他對伊朗戰爭持續時間超出自己最初預期的現狀越來越感到沮喪。他最近決定封鎖霍爾木茲海峽這一關鍵石油通道的決定已經動用了超過1萬名士兵，數十架飛機和軍艦。與此同時，他繼續一如既往地猛烈抨擊批評者。這一次，他損害了與關鍵盟友的關係，包括意大利總理喬治婭·梅洛尼，並讓共和黨人更難在期中選舉年將注意力集中在經濟議題上。



“特朗普總統採取了勇敢的行動，來應對過去47年來歷屆總統只是嘴上說說，卻衹有他有勇氣真正去解決的威脅，”白宮發言人安娜·凱利在一份聲明中說。“美國軍隊迅速實現了‘史詩憤怒行動’一開始列出的所有目標，”她補充道，“史詩憤怒”是對這場伊朗戰爭的稱呼。



凱利表示，此次封鎖行動“讓美國談判代表能有更多的籌碼，以求徹底消除伊朗的核威脅”。



在白宮內部，特朗普的一些顧問私下承認，他對教宗的攻擊並不明智。他們認為，本週晚些時候的一系列活動將有助於將注意力轉移到政府的一些經濟舉措上，另外在這個報稅季，一些美國人將欣喜地看到高於平均水平的退稅。



“特朗普總統始終能夠在推行‘美國優先’外交政策的同時，提升美國人在國內的生活水平，包括減稅、製造業迴流、取消繁瑣監管等等，”凱利說。

