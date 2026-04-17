中東戰事衝擊下高油價會維持多久？

中評社北京4月17日電／最近一段時間，美以伊戰事局勢波譎雲詭，帶動國際油價劇烈波動，影響觸及世界經濟方方面面。戰事持續時間、霍爾木茲海峽通航情況、海灣國家能源基礎設施受損程度……多個變量左右國際油價走勢。分析人士普遍認為，即便戰事結束，油價也將在相當一段時間內高位震盪，難以快速回落至原先水平。



消息面左右油價



新華社報導，4月上旬以來，國際油價在美伊暫時停火進行談判等消息影響下，較前期高點有所回落，目前維持在每桶90美元至100美元水平。短期看，談判進展和衝突走向仍是影響近期油價走勢的決定性變量。



美方14日暗示，美伊近期或重返談判桌，國際油價隨即大跌，紐約市場部分原油期貨價格當天跌幅近8%。



分析認為，當前油價更多受消息面，而非供需平衡影響。卡塔爾大學海灣研究中心副教授尼古拉·科扎諾夫指出，霍爾木茲海峽通航受阻時間越久，油價維持高位時間就會越長。他認為，供應多元化、調整運輸路線等均無法有效平息市場恐慌。



高盛集團近日分析認為，如果霍爾木茲海峽“梗阻”時間再持續一個月，2026年布倫特原油期貨均價可能超過每桶100美元；如果持續時間進一步拉長、海灣原油供應繼續減少，油價將進一步上漲，第三季度均價或達每桶120美元。



從近期相關各方表態來看，戰事短期內難以快速、徹底解決，或將持續推動油價波動。

