美報告：中國已幾乎抹平美國人工智能優勢

美國人關注美中人工智能競爭正被追趕 網絡相 中評社華盛頓4月17日電（記者 余東暉）美國最新發布的人工智能（AI）進展報告指出，中國在人工智能性能方面幾乎抹平了美國的優勢，同時在人工智能專利數量、出版物數量和機器人推廣方面領先全球。



多年來美國幾乎在人工智能各個方面都領先於全球，但斯坦福大學“人本人工智能研究所”（HAI）日前發布的“2026年人工智能指數”報告指出，中國成為美國在人工智能領域的制衡力量，並逐漸占據地盤，2025年似乎幾乎抹去了美國的領先優勢。



根據這份報告，自2025年初以來，美國和中國的人工智能模型已經多次在性能排行榜上互換位置。2025年2月，DeepSeek－R1與美國頂級模型短暫匹敵。截至2026年3月，Anthropic的頂級模型僅領先2.7%。美國仍然生產更多的頂級人工智能模型和更有影響力的專利，而中國在出版物數量、引用、專利產出和工業機器人安裝方面處於領先地位。



報告發現，中美兩國頂尖人工智能機器人之間的Arena得分差距正在縮小——Arena得分是衡量大型語言模型相對性能的指標。2023年5月，美國頂尖模型OpenAI的GPT－4以超過1300分的Arena得分領先，而中國模型則不足1000分。到2026年3月，這一差距縮小至僅39分，美國頂尖模型Anthropic的Claude Opus 4.6僅以2.7%的優勢領先於中國的Dola－Seed 2.0。