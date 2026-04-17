忍無可忍　連勝文：決定控告這群低智商爛鳥人

中評社台北4月17日電／近日網路出現多個挺綠政治粉專發文影射，指稱“運動部長”李洋抓出協會浮報3億經費，前陣子有一波攻擊李洋的，現在知道為什麼了，並質疑此舉影響特定政治人物的利益，其中提到國民黨政治人物連勝文。對此，連勝文今日發文痛斥，要修理人好歹要查證些基本的事實吧？自己從來沒有擔任過奧林匹克委員會的委員，“我決定控告這群低智商的爛鳥人”。



中時新聞網報導，連勝文今天在臉書指出，為什麼綠營網軍要做爛人，搞抹黑、造謠毀謗這些壞事，都做得這麼不認真呢？是因為去年的大惡罷結束後，主子們付的錢少了嗎？還是這些自己稱自己為鳥的人，大腦真的比鳥還小嗎？要修理人好歹要查證些基本的事實吧？



連勝文指出，第一，從來沒有擔任過奧林匹克委員會的委員，“不是我不想，而是我沒有”，這個最簡單的資訊只要上網查就知道了，為什麼想做壞事還可以懶成這樣子，連基本的查證都不做？第二，在擔任“中華民國霹靂舞協會”理事長期間，霹靂舞協會是一個全民間的團體，衹有自己掏錢、要不然就是到處化緣，尋求企業贊助，而真正與政府對口、直接受體育署（現“運動部”）補助的是“中華民國舞蹈總會”！為什麼連這些最簡單的關係都不查證？更重要的是從2022年1月開始，自己因打籃球受傷，無法再breaking了，就已經把理事長的位置交棒給其他年輕人了。



連勝文質疑，為什麼這些簡單的資訊，當權者所豢養的鷹犬及鳥人都不去查一下呢？難道當權者花政府的錢是在養一群白癡嗎？“因此，我決定控告這群低智商的爛鳥人”，而由此獲得的賠償金，將全數捐給“中華民國國小體總”、“中華民國少年籃球協會”、“中華民國霹靂舞協會”以及若下任理事長非民進黨籍的“中華民國籃球協會”！他更強調，“若有其他執政者豢養的鷹犬及鳥人願意共襄盛舉，我絕對歡迎。”