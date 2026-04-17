美軍在海上餓肚子？家屬“投喂”被告知送不到

中評社北京4月17日電／參加對伊朗軍事行動的美軍戰艦上疑似在“鬧饑荒”，心急如焚的艦員親屬寄去包裹，卻被告知目前無法投遞。



新華社援引《今日美國報》網站16日披露，部署在中東地區的美軍“林肯”號航母和“的黎波里”號兩棲攻擊艦上的艦員抱怨艦上食物匱乏，吃不飽。兩張據說為艦員拍攝的照片顯示，餐盤很“乾淨”：一張照片中，餐盤裡僅有一張玉米薄餅和一份肉；另一張照片中，餐盤裡有少量胡蘿蔔、肉等。



“的黎波里”號上一名女艦員的父親說，女兒抱怨艦上不僅新鮮食物嚴重缺乏，連個人衛生用品也極為不足。該艦另一名艦員的母親表示，兒子說吃不飽，艦員“士氣快跌落到谷底”。



上述女艦員的父親得知情況後，給女兒寄去包裹，裡面有維生素、衛生用品、牙膏、洗髮水等。那名母親也趕緊“投喂”兒子，寄出價值約2000美元的包裹。



然而，這些包裹並未送達。軍方說法是，鑒於中東地區安全形勢，美國郵政部門4月開始暫停向20多個美軍海外地址郵遞包裹，恢復時間取決於相關國家何時“重開空域”和軍方對這一地區運輸等情況的判斷。



“我們號稱擁有世界上最強大的軍隊，那他們（士兵們）不應該吃不飽，也不應該收不到包裹。”女艦員的父親說。



美軍中央司令部3月28日宣布，“的黎波里”號已經抵達中央司令部責任區。該艦從日本出發，出海至今已超過一個月，正在阿拉伯海執行封鎖任務。按照該司令部說法，“林肯”號航母打擊群於1月26日抵達其責任區。



另一艘執行對伊軍事任務的航母“福特”號則打破了美軍航母在越南戰爭結束後的連續部署時間紀錄。美國海軍學會新聞網站說，加上先前在委內瑞拉以外海域執行任務的時間，“福特”號截至4月15日已經連續部署295天。3月早些時候，“福特”號因洗衣房發生火災被迫撤離中東戰區，同月23日抵達希臘南部克里特島蘇達灣進行短期維修，28日起停泊在克羅地亞斯普利特港水域，4月2日駛離。



一些美國媒體日前報導，“布什”號航母正趕往中東參加對伊軍事行動。