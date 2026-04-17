以防長稱對黎巴嫩真主黨的打擊“尚未結束”

中評社北京4月17日電／新華社援引以色列媒體17日報導說，以國防部長卡茨當天發表聲明稱，以色列當前與黎巴嫩真主黨為期10天的停火是“暫時的”，以軍對真主黨的打擊“尚未結束”，以軍不會從黎巴嫩領土撤軍，必要時將使用武力完成“剩餘任務”。



《以色列時報》當天報導說，卡茨稱以軍將繼續守住所有“已肅清”和佔領的地區，對真主黨的地面行動和打擊取得“諸多成果”，但行動“尚未結束”。卡茨稱，以色列“正處於與真主黨的戰爭之中”，目前只是暫時“凍結”且處於為期10天的停火狀態，以色列的目標是“通過軍事或外交手段解除真主黨武裝”。



卡茨還稱，以軍已“打死1700名真主黨武裝人員”，邊境“緩衝區”內的真主黨武裝人員都已被“清除”，以軍將繼續清除真主黨武裝基礎設施。



美國總統特朗普16日在社交媒體發文，宣佈黎巴嫩和以色列將於美國東部時間當天17時（黎以當地時間17日零時、北京時間17日5時）正式開始停火，為期10天。以色列總理內塔尼亞胡16日晚發表聲明稱，以色列有機會與黎巴嫩達成一項“歷史性和平協議”，將在維持軍事壓力的同時推進相關談判。他還稱拒絕了真主黨關於以色列從黎巴嫩撤軍的停火條件，以軍將繼續駐留在黎南部“通過軍事行動擴大的”安全“緩衝區”、在發現“威脅”時採取行動。