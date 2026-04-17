再開談判　美伊如何“王牌對王牌”？

美伊在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的談判12日無果而終。新華社 中評社北京4月17日電／美國特朗普政府16日稱，正啟動“經濟狂怒行動”，對伊朗施加最大程度經濟壓力。



新華社報導，隨著美伊或再次談判的消息不斷傳出，以及兩周停火期限不斷迫近，雙方博弈角力更趨激烈。美伊目前各自握有怎樣的“王牌”？在這場“王牌對王牌”的較量中，哪一方更握有戰略主動？這會如何影響可能的談判以及局勢走向？



伊朗的“硬剛”



戰事持續至今，伊朗危而不倒，其“硬剛”美國的底氣有多重支撐：



——“霍爾木茲海峽”牌。霍爾木茲海峽控制權成為伊朗對抗美國最有力的手段之一。美國近日採取了“以封鎖對封鎖”的措施，伊軍方對此警告稱，或將以阻斷波斯灣、阿曼灣、紅海進出口，以及擊沉美軍艦作為回應。有分析指出，伊朗依託地理優勢，封鎖海峽的難度和成本相對較低，美國難以實質性削弱伊朗手中這張牌。



——“不對稱戰力”牌。在傳統軍力對比不佔優勢的情況下，伊朗長期強化以導彈和無人機為核心的不對稱作戰能力，形成“低成本、高收益”的還擊手段。美國情報機構和智庫專家此前評估顯示，伊朗仍有約一半的導彈發射裝置完好無損，並保存了數千架自殺式攻擊無人機，還展現了“驚人的快速重建軍力能力”。



——“抵抗之弧”牌。伊朗主導的地區反美以聯盟“抵抗之弧”成員紛紛下場，伊拉克民兵組織、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝在多條戰線形成“分佈式威懾”。此外，伊朗還通過胡塞武裝握有“封鎖曼德海峽”、開闢第二個“海峽戰線”的後手。伊朗最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊此前曾表示，將把“抵抗陣線”作為統一整體考量。



——“濃縮鈾”牌。美國一直聲稱核問題是美伊談判中的最核心分歧，而伊朗堅持擁有和平利用核能的權利。當前，伊朗境內濃縮鈾仍是其不可忽視的戰略資產，也成為伊朗換取制裁解除與安全承諾的重要籌碼。



伊朗目前最大的王牌和底氣來源，是其韌性。國際輿論認為，伊朗政權雖遭削弱，但“依然完整”，並具備較強的組織力和動員力，而且面對美方的窮兵黷武，伊朗政權反而比戰前擁有“更有利的戰略位置”。

