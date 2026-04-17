王滬寧出席第七屆台胞社團論壇開幕式

4月17日，第七屆台胞社團論壇在北京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕式並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月17日電／第七屆台胞社團論壇17日在京舉行。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席開幕式並講話。



王滬寧表示，4月10日，習近平總書記就兩岸關係發展提出堅持以正確認同促進心靈契合、堅持以和平發展守護共同家園、堅持以交流融合增進民生福祉、堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興的重要主張，必將激勵兩岸同胞同心共創祖國統一、民族復興的光明前景。我們要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。



王滬寧表示，台胞社團論壇自2010年舉辦以來，為加強兩岸交流、增進同胞親情、促進心靈契合作出了許多貢獻。本屆論壇以“服務鄉親、溝通兩岸——持續深化兩岸融合發展，堅定推進祖國統一大業”為主題，表達了海內外台胞心系祖國發展、共促國家統一的心願，傳遞了要和平、要發展、要交流、要合作的心聲。



王滬寧表示，兩岸同胞同屬中華民族，都期盼台海和平安寧、期盼兩岸關係改善發展、期盼生活更加美好。希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅定守護好建設好中華民族共同家園，堅定實現祖國完全統一的信心和決心。要自覺做中華文化守護者、傳承者、弘揚者，增進對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，堅定鑄牢中華民族共同體意識。要深化兩岸各領域融合發展，歡迎台灣同胞和台灣青年來大陸交流發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。要堅定支持島內愛國統一力量，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉。



李幹傑、鄭建邦、蘇輝出席。中央和國家機關有關部門、有關民主黨派中央和團體負責同志，海內外台胞代表，全國台聯理事、名譽理事、中共二十大台灣省籍黨代表、台灣省第十四屆全國人大代表、十四屆全國政協台聯界委員，各省區市台聯負責人等，共約400人參加。



全國台聯會長鄭建閩致開幕詞。中國國民黨前主席洪秀柱在會上致辭。