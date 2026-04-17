沈伯洋戰台北市？郭正亮：希望民進黨趕快提名

中評社台北4月17日電／2026年台北市長選戰，國民黨籍現任市長蔣萬安拚連任，民進黨人選外傳是不分區“立委”沈伯洋。前“立委”郭正亮表示，綠營大部分人都希望“行政院副院長”鄭麗君出來選台北市長，他自己則希望趕快提名沈伯洋。



中時新聞網報導，郭正亮今日在政論節目《新聞大白話》中表示，甫獲民進黨提名競選桃園市長的“法務部前政務次長”黃世杰，會講出“很多政策細節還需要時間鋪陳”這樣的話，就表示這個人真的蠻老實的，就照實講出來了，這如果是民進黨桃園市議員黃瓊慧接受訪問，她就不會這樣講。可是至少黃世杰是正常的人，給黃世杰一點時間，他還是會慢慢拿出實力；可是他跟國民黨籍桃園市長張善政落差太大了，當選機率相當渺茫，可是至少不會害到市議員。



郭正亮接著表示，沈伯洋就不一樣，感覺沈伯洋一天到晚都覺得有人要迫害他。他把這個氛圍帶到台北市長選舉，他的對手是現在全台灣第一紅的蔣萬安。蔣萬安有這樣的人氣，人家是主動幫他宣傳，所以每個市議員就像以前要抓住馬英九一樣，是同一個意思，抓住馬英九就能露臉，票數也都不錯，蔣萬安會有這種效果。



郭正亮接著指出，選舉到最後，真的就是中間選民的部分，蔣萬安有中間選民。綠營大部分人都希望“行政院副院長”鄭麗君選，至少會吸引一些我們不一定吸引到的人。沈伯洋能夠吸引得到的，民進黨議員都吸引得到，因為那種人本來就是支持民進黨比較多。他希望趕快提名沈伯洋，怎會有一個政黨自信到這種地步。