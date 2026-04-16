台青熱議十項惠台措施　期待恢復航班新疆遊

台灣相聲演員、影視演員姬天語，在電視劇《星落凝成糖》中出演迦樓羅一角（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月18日電（記者 陳思遠）第七屆台胞社團論壇在京舉行。17日，多位參加論壇的台青在接受中評社記者採訪時，結合自身經歷，分享了對中央台辦權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施的期待。他們表示，期待兩岸空中客運直航的恢復，想去新疆旅遊；允許台灣優質影視劇進入大陸市場是重大利好，能為兩岸文化融合與台灣業者發展注入新動力。



杭州徑山度假區文化旅遊運營管理有限公司副總經理余紀萱表示，台灣的親朋好友最期待兩岸多個城市空中客運直航的恢復，因為很多朋友都想要去新疆玩。“我之前去了新疆，拍到一些非常煙火氣的生活畫面，台灣的親朋好友非常好奇，在這麼邊陲的地方居然發展得這麼好。”她說，很期待這些政策能有好的效果，也誠摯地邀請台灣年輕朋友們一定要來大陸走走看看，會發現很多驚喜。



談及台灣旅遊業的現狀，余紀萱以自己的家鄉彰化鹿港為例介紹，因與福建泉州距離較近，加之擁有媽祖廟等文化地標，曾吸引大量大陸遊客前往，很多店鋪生意好到忙不過來，甚至需要聘請多名店員才能應對客流。“但隨著大陸遊客減少，當地生意變得較為慘淡，我回去時，商戶們都表示會堅持下去，也十分期待更多大陸遊客赴台。”她表示，得知要推動上海、福建居民赴台個人遊，非常期待，也希望有越來越多省份的同胞們去她的老家玩。



台灣相聲演員、影視演員姬天語從影視文化交流的角度，表達了對十項措施的期待，“我出演的電視劇《星落凝成糖》在台灣播出時，收視率穩居第一，我希望能拍出更多這樣的作品，不僅讓大陸同胞觀看，更能讓兩岸同胞在討論中產生共鳴，而非網上爭執。”



姬天語指出，當前台灣影視行業市場整體呈萎縮態勢，台灣影視從業者不僅希望作品能在大陸播出，更期待有更多大陸投資人參與台灣影視製作。她說，台灣影視製作經費有限，難以打造精品內容，如今台灣很多人也都在看短劇，希望借助十項措施，將台灣民俗、兩岸關係、兩岸下一代成長等主題融入影視創作，無論是短劇還是中長劇市場，都能開辟出全新的道路。



溫台融合發展青年創業基地負責人，全國台企聯福建、江西片區青委會副主委潘柏銓說，自己相應了十項措施中的第九項，前不久邀請了台灣演藝總工會理事長、台灣藝人來到溫州，共同商議台灣演藝人員來大陸發展、台灣短劇進入大陸市場等相關事宜。

