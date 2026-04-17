經濟時評：一季度經濟復甦中國經濟引擎切換

數字背後，一個更關鍵的轉變正在發生：中國經濟正從地產驅動的外源性增長，艱難但堅定地轉向以技術和消費為支撐的＂內生動力＂。 中評社北京4月17日電（作者 肖瑞）中國國家統計局最新數據顯示，一季度中國GDP同比增長5.0%。較去年四季度回升0.5個百分點，這一數字在全球需求疲軟與地緣政治動蕩的背景下，顯得尤為引人注目。



數字背後，一個更關鍵的轉變正在發生：中國經濟正從地產驅動的外源性增長，艱難但堅定地轉向以技術和消費為支撐的＂內生動力＂。



觀察固定資產投資結構，質變正在悄悄發生。雖然整體投資保持平穩，房地產開發投資拖累效應減弱，高技術製造業投資則保持11%左右的雙位數增長。



這不是簡單的數據加減，而是增長引擎的切換。隨著＂十五五＂規劃推進，企業資本開支正從土地增值的粗放模式，轉向技術迭代的精密模式。對海外資本而言，這意味著中國增長將更少受房地產周期波動影響，更多依托全要素生產率提升。



當外界質疑中國家庭消費意願時，一季度服務零售額同比增長12%的數據給出了不同答案：居民正從＂購買耐用品＂向＂購買體驗＂升級。這種轉型具有強抗周期屬性－－服務消費不僅吸納廣泛就業，更提升了總需求的穩定性。



如果說過去消費依賴汽車、家電等大宗品驅動，現在的消費則建立在更穩固的服務需求之上，為應對外部波動提供了內部緩衝。



一季度外貿總額增長15.0%，創近五年新高。這不僅是價格效應，更是中國供應鏈不可替代性的體現。在全球貿易保護主義抬頭背景下，中國通過多元化市場開拓，將貿易觸角深入＂一帶一路＂及新興經濟體。這種邏輯轉變，將中國定義為全球價值鏈中的確定性力量，而非單純的加工基地。



理性的觀察者不會忽視＂摩擦力＂：房地產去庫存周期、產能利用率溫和修復，仍是經濟肌體上的傷疤。中國經濟正處於從總量擴張向高質量增長轉型的深水區。



從數字本身到增長結構，結論非常清晰：中國經濟的敘事正從速度崇拜，轉向質效均衡。政策層面不再＂大水漫灌＂，而是採取更具戰略定力的結構性改革。



對全球投資者而言，評價指標應從增長速度進化為增長質量。中國經濟正通過微觀出清換取宏觀平衡，這一轉軌雖充滿陣痛，但形成的內生動力與韌性，將是未來十年最具吸引力的基本面。



當下的中國經濟，如同馬拉松中調整呼吸節奏－－不再追求短期衝刺，而是追求長距離穩定性。下一階段的投資邏輯已清晰：押注的不是宏觀反彈，而是微觀效率。那些率先完成技術升級、掌握全球定價權的細分龍頭，將成為這輪轉型中最具確定性的超額收益來源。