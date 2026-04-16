“十五五”提供機遇　兩岸應攜手重構價值鏈

第七屆台胞社團論壇經濟分論壇在京舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月18日電（記者 陳思遠）17日下午，第七屆台胞社團論壇經濟分論壇在京舉行。與會嘉賓就“十五五”規劃與兩岸經濟融合發展發表觀點，他們認為，“十五五”規劃為兩岸經濟融合發展提供了新機遇，兩岸經濟應攜手重構全球價值鏈。



全國台聯副會長楊毅周在致辭中指出，去年一年，到大陸來訪問的台胞將近600萬，達到近年來最高水平。他說，今年是“十五五”開局之年，大陸將為台胞台企扎根發展提供更多的機遇、更好的環境、更廣闊的舞台，增進兩岸同胞福祉，壯大中華民族經濟。



中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申指出，當前兩岸融合發展面臨兩個挑戰。從台灣內部看，民進黨執政推行“新兩國論”路線，始終拒絕承認“九二共識”，對大陸採取“關門政策”，直接影響到兩岸正常的經濟交流和合作，成為兩岸鄉親走近走親的最大的障礙。從國際形勢來看，美國採取保守主義、單邊主義的政策，對兩岸經濟融合發展帶來外部衝擊。



他表示，儘管面臨挑戰，但深化兩岸融合發展也有歷史機遇和現實條件：第一，大陸具有政治制度優勢；第二，兩岸關係的主導權在大陸；第三，台灣社會有期待，兩岸融合發展符合台灣同胞的利益。他強調，兩岸經濟合作韌性大，儘管民進黨推行脫鈎斷鏈的政策，但2025年兩岸的貿易額達到了3143.34億美元，人員交流近600萬人次，說明融合發展具有很強的生命力。



台灣夏潮聯合會會長、《兩岸犇報》社長陳福裕指出，“十五五”規劃綱要提出建設現代化產業體系，高度契合台灣在電子資訊、精密製造、生物醫療、現代服務業等領域的產業優勢，為兩岸產業融合開辟了極為廣闊的空間。他說，衹有深化兩岸經濟與社會融合，促進並鞏固兩岸關係和平發展，最終實現祖國完全統一，台灣人民才能真正告別歷史的悲情，共同參與到中華民族偉大復興的歷史進程中，分享作為一個中國人的光榮尊嚴。



香港國際華商協進會理事、香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長潘學智強調了制度基石對經濟的決定性作用。他表示，香港之所以能夠維持國際金融中心的地位，是因為有“一國兩制”這一根本制度錨點。同理，對於兩岸的發展融合而言，“九二共識”就是確保兩岸經貿巨輪不會偏航的政治基礎，沒有互相信任的經濟政治基礎，再好的產業政策也只是空中的樓閣。



潘學智指出，大陸的“十五五”規劃絕不僅僅是一個政策文件，更是兩岸經濟攜手重構全球價值鏈的戰略契機。他說，兩岸經濟的深度融合從來不是誰依附誰的問題，而是找到機遇，強強聯合。

