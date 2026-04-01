快評：業者終將發聲　利益面前無政治

中評社快評/中國國民黨主席鄭麗文日前率團訪陸甫落幕，大陸即發佈十項兩岸交流合作新措施。儘管此舉被普遍認為是大陸的善意，對台灣是大利多，但台灣商業界、產業界至今保持低調。



沉默數日，台灣商業總會理事長許舒博終於打破僵局，預定在4月20日上午召開記者會，匯聚旅行、旅館、食品、糕餅、水果、遊覽車等7大公會代表，闡述產業界對大陸十項交流合作措施的看法。這不僅是產業界的首次集體發聲，更標誌著台灣業者從“低調觀望”到“勇於表達”的轉變。



長期以來，兩岸經貿往來始終被政治陰影籠罩。民進黨政府動輒以“統戰工具”“糖衣毒藥”污名化大陸惠台政策，甚至將農漁產品輸陸等民生議題綁上政治戰車。然而，產業界心知肚明：無論是全面恢復兩岸直航、推動自由行試點，還是擴大農漁產品輸入，每一項措施都直接牽動台灣觀光、食品、運輸等行業的生存命脈。旅行業者李奇嶽的無奈嘆息“被綁在政治戰車上”，正是業界長期受困於意識形態對抗的真實寫照。



如今，業者選擇站出來，不是因為政治立場轉變，而是因為生計壓力已不容再沉默。大陸是台灣不可或缺的重要市場，ECFA早收清單持續讓台灣中小企業受益，而新十項措施更釋出明確的開放信號。當民進黨政府以“缺乏市場需求”為由拖延開放，業者卻看見去年台灣赴陸高達489萬人次的民間往來需求；業者也清楚知道貨暢其流才生存王道。



其實無論是台灣業者，還是絕大多數普遍台灣民眾都很清楚：兩岸和平穩定、經貿正常化，是全民利益的根本。業者不應被迫在政治口水戰中噤聲，更不該讓意識形態阻斷生路。從低調到發聲，代表台灣社會正逐漸擺脫政治恐嚇，回歸理性務實。當業者願意為自身與全民利益站出來，主政者若仍一意阻撓，最終會被民意反噬。

