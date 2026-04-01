伊朗為霍爾木茲海峽通行設定三個條件

霍爾木茲海峽 中評社北京4月18日電／伊朗塔斯尼姆通訊社17日援引一名知情人士的話報導，伊朗為霍爾木茲海峽船隻通行設定了三個條件：第一，通行船隻必須是商船，禁止軍用船隻通行，且船隻及貨物不得與敵對國家有關聯。第二，船隻必須經伊朗指定的航道通行。第三，船隻通行必須與伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍協調。



該知情人士還說，如果美國繼續執行海上封鎖，伊方將視其為違反停火協議，並關閉霍爾木茲海峽。



美國總統特朗普17日在社交媒體上稱，伊朗在美國協助下，“已清除或正清除所有水雷”。



特朗普還稱，伊朗已同意不再封鎖霍爾木茲海峽，“它將不再被用作對抗世界的武器！”



特朗普17日接受以色列第12頻道電視台採訪時表示，他預計美國和伊朗將在“未來一兩天內”達成結束戰爭的協議。



特朗普在採訪中說：“伊朗人想見面。他們想達成協議，周末可能會舉行會晤。”



美國阿克西奧斯新聞網站17日報導，據一名熟悉調解工作的消息人士透露，美伊第二輪面對面會談預計將在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，時間很可能是19日。



美國官員和知情人士透露，美國準備解凍200億美元的伊朗資金，以換取伊朗放棄其濃縮鈾庫存。特朗普同日在社交媒體上稱，美國將獲得伊朗所有濃縮鈾庫存，但不會以任何方式、任何形式支付任何款項。



報導說，美伊正就一份3頁的停戰諒解備忘錄進行談判，拿解凍資金“換鈾”的計劃正是其中一項內容。目前，雙方正在就伊朗所擁有的濃縮鈾的處置方式、解凍多少伊朗資產等問題進行談判。



報導說，消息人士稱，在談判較早階段，美國曾準備解凍60億美元資金，供伊朗用於採購食品、藥品及其他人道主義物資。而伊朗方面當時提出的要求是解凍270億美元。美伊目前討論的最新金額為200億美元。



此外，美方曾要求伊朗同意將其所有核材料運至美國境內，但伊方僅同意在伊朗境內對這些核材料進行稀釋處理。根據目前正在討論的一項折中提案，部分高濃縮鈾將被運往第三國，而非一定是美國。



雙方正在磋商的這份諒解備忘錄中，據稱還包含一項關於伊朗“自願”暫停鈾濃縮活動的條款。伊朗將被允許擁有用於生產醫用同位素的核研究堆，但須承諾其所有核設施均須建於地上，現有地下核設施將繼續處於停運狀態。而在上一輪談判中，美方要求伊朗同意暫停鈾濃縮活動20年，伊方則提出僅暫停5年。