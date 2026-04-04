《中國評論》月刊第340期內容介紹

第340期《中國評論》月刊2026年4月號已出刊（中評社圖片） 中評社香港4月19日電（記者 馬逸群）由中評智庫基金會主辦的第340期《中國評論》月刊2026年4月號已出刊。本期《中國評論》共刊發16篇文章，涵蓋兩岸、港澳、國際、文化等議題。



本期“專題”欄目聚焦“十五五”規劃與兩岸關係，刊發了《思想者論壇：“十五五”規劃對兩岸關係的影響》和《“十五五”時期福建高質量建設兩岸融合發展示範區的路徑探索》兩篇文章。



《思想者論壇：“十五五”規劃對兩岸關係的影響》是由福建省台灣研究會、中評智庫基金會主辦的論壇的全文實錄。論壇由福建省台灣研究會會長、兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深主持，評論員有：中國評論通訊社社長、中評智庫秘書長羅祥喜，福建社會科學院研究員蘇美祥，閩江大學海峽兩岸產業發展研究院院長陳克明，閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗，福建行政學院閩台研究院副院長閆興，福建師範大學閩台區域研究中心副主任吳巍巍，福建社會科學院現代台灣研究所副所長耿羽，福建省台灣研究會副秘書長吳偉明，中評智庫基金會副秘書長束沐。與會者表示，“十五五”期間國家基本上還是以經濟建設為中心，也就是繼續解決經濟發展的問題，在台灣問題上，還是要在維護台海地區和平穩定的基礎上，走好中華民族偉大復興最後一里路，衹要大陸的硬實力、軟實力不斷發展，“台獨”分裂將越來越不可能，台灣問題必將在中華民族偉大復興的進程當中迎刃而解。



閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗教授，和閩南師範大學兩岸一家親研究院院長助理、商學院副教授許京婕聯合發表《“十五五”時期福建高質量建設兩岸融合發展示範區的路徑探索》一文。文章指出，“十五五”時期是中國式現代化承上啟下的關鍵階段，也是推進國家完全統一的戰略攻堅期。“支持福建高質量建設兩岸融合發展示範區”被正式納入國家“十五五”規劃綱要，兩岸融合發展由此從政策實踐探索邁向制度建構的新階段。福建作為對台工作的前沿陣地和核心載體，其戰略地位不可替代、獨特優勢無可比擬，肩負著建設兩岸基礎設施聯通樞紐、制度創新先行試驗田、產業協同發展核心承載區、中華文化傳承情感交匯地的重要戰略使命。當前福建兩岸融合發展示範區建設已在標準共通、政策落地、經貿往來、民生融合、文化交流等方面取得顯著成效，但仍存在理論闡釋不足、政策評估體系不完善、台灣同胞微觀參與機制不健全等現實短板。立足“十五五”戰略機遇期，福建需以制度創新為核心牽引，從深化設施聯通、推進規則銜接、強化產業協同、厚植民心融合、完善治理評估五大維度系統發力，破除體制機制障礙，推動閩台各領域深度融合，凝聚兩岸同胞情感認同，增進台灣同胞民族認同、文化認同和國家認同，以示範區高質量建設為推動兩岸關係和平發展、推進統一大業提供堅實的實踐支撐與先行示範。

