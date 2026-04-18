美軍“福特”號航母返回紅海海域

美國海軍“福特”號航空母艦甲板（資料圖） 中評社北京4月18日電／新華社報導，美國官員17日向媒體披露，美國海軍“福特”號航空母艦在兩艘驅逐艦護衛下，已經離開地中海東部並穿越蘇伊士運河，目前正在紅海海域執行任務。



美國有線電視新聞網援引一名美國官員的話報導，此次調動是美軍更廣泛行動的一部分，旨在保持戰備狀態，以便在美伊停火協議未能維持的情況下，隨時恢復針對伊朗的作戰行動。



目前，美軍“林肯”號航母打擊群正在中東地區執行任務。“福特”號航母抵達後，美軍在中東恢復“雙航母”部署態勢。



美國官員說，“布什”號航母打擊群3月下旬離開美國東海岸弗吉尼亞州諾福克港前往中東，目前位於南非附近海域。抵達中東後，該航母打擊群可能會加入現有編隊，形成“三航母”部署態勢，也可能接替“福特”號執行任務。



自去年6月以來，“福特”號航母連續在海上部署，先後參與美國對委內瑞拉、對伊朗的軍事行動，打破自越南戰爭以來美軍航母部署時長紀錄。3月12日，該航母船尾洗衣房發生火災，造成3名水兵受傷，另有200多名水兵因吸入濃煙接受治療。“福特”號隨後不得不撤離中東戰區，先後到希臘和克羅地亞港口進行維修和維護。4月2日，“福特”號離開克羅地亞斯普利特港。