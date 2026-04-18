以軍宣布解除全國戰時限制措施

中評社北京4月18日電／新華社報導，以色列國防軍17日發表聲明稱，在與黎巴嫩、伊朗停火的背景下，以軍後方司令部決定解除全國範圍內的戰時限制措施。



聲明稱，根據安排，全國範圍內的集會限制已全部解除，但靠近黎巴嫩的以色列邊境地區仍將暫時保留限制措施，集會人數上限為1000人，該措施將持續至18日20時。自18日20時起，邊境地區的集會限制也將一並取消。



此外，全國範圍內學校和工作場所將恢復正常運作。



聲明稱，這是自2月28日美國與以色列對伊朗發起軍事行動以來，以色列首次全面取消相關限制。