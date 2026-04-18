日澳簽約開發新艦艇 實際是日出口護衛艦

中評社香港4月18日電／共同社報導，日本防衛相小泉進次郎18日在澳大利亞東南部墨爾本與該國副總理兼國防部長瑪律斯舉行會談。雙方確認已締結一項合同，內容為基於日本海上自衛隊最新“最上”級護衛艦（FFM）性能提升型共同開發澳海軍新型艦艇。兩人還簽署文件，內容為攜手順利推進相關項目。小泉表示“願將日澳關係提升到更高水準”，並表達了深化安保合作的意願。



根據現行的防衛裝備轉移三原則，具有殺傷能力的武器出口受限，但若以共同開發、生產為目的則允許轉移。新型艦艇計劃首先在日本國內建造，實際上屬於護衛艦出口。



日本把與美國結為同盟的澳大利亞定位為“准同盟國”，將其當作印度太平洋地區的夥伴予以重視。日本希望通過新型艦艇的共同開發，強化雙方在防務領域的合作。



小泉在會談後的聯合記者會上就新型艦艇共同開發指出：“這將大幅提升日澳之間的相互運用性，在艦艇建造、維護、整修基礎增強等方面具有廣泛意義。”鑒於日本政府近期將放寬防衛裝備品出口規則，他表示“多個國家寄予期待。我們將進一步推進防衛裝備轉移。”



據相關人士透露，該合同由澳大利亞政府與建造FFM的三菱重工業等企業締結。該項目將建造11艘艦艇，預計2029年開始交付。11艘中最初的3艘計劃由三菱重工在日本國內製造。澳大利亞政府18日宣佈，未來10年期間將最多投資200億澳元（約合人民幣977億元）。