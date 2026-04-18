顧問爆馬英九心情糟　還批蕭旭岑“見利忘義”

中評社台北4月18日電／馬英九基金會人事案風波未完，基金會顧問、前二二八紀念館館長廖繼斌17日上節目專訪提到馬英九現在的心情很糟、很嘔，他15日與馬見面時，馬還批蕭旭岑“見利忘義”。



TVBS報道，廖繼斌昨天接受“不演了新聞台”節目上談論近期馬辦風波，透露1月中就有人檢舉，他1月29日跟馬英九談了90分鐘，3月4日談快1個小時，3月27董事會開會他上不去，在門口守候，3月30日又帶著太太去，13日董事會再見到馬，15日又去看馬，他當時跟馬英九報告17日要上“不演了新聞台”節目，問馬有什麼指示，馬表示有什麼就說什麼。



廖繼斌強調，“馬英九能接受聯合報專訪，表示他沒有失智”，馬英九現在的心情“很糟、很嘔”，但他能理解馬英九的心情。馬認為自己對蕭旭岑這麼好，結果被蕭搞這攤。廖繼斌爆料，15日跟馬英九見面，馬批評蕭旭岑是“見利忘義”，在13日董事會流會後，馬就很激動。



對於馬英九指控蕭旭岑、王光慈等人違反財政紀律，外界也關注為什麼沒辦法移送？廖繼斌解釋，這種背信、侵占會不會牽涉到“國安”呢？他話就點到這裡。但藍營裡面很多人認為，這在搞什麼，民進黨修理國民黨都來不及，怎麼自己送上門？廖說，一個卸任“總統”的基金會，兩岸又走得這麼勤，假設他是“國安”頭子，不會去佈建嗎？



廖繼斌點名蕭旭岑、羅智強、楊渡：心腸壞



至於作家楊渡發文呼籲馬英九基金會“熄燈”，廖繼斌嘆了一口氣說，他為馬英九抱不平，但也認為馬要負很大責任。這些人跟馬這麼熟的好友，結果卻捅成這樣。並提到還有影射馬英九失智，這種心腸更壞，就是蕭旭岑；第二個是國民黨“立委”、馬英九時期“總統府”副秘書長羅智強“踹一腳”在臉書文提及照顧失智父親也是這樣，廖繼斌直言，他看了很傷心。第三個是楊渡，楊那篇文傳遍全世界，馬英九對楊渡很好，楊卻這樣寫，能聽嗎？比講失智還糟，對周美青也很不敬，那是周美青脾氣好，如果換成是他，他就告了。