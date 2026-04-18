台積電“1納米以下”首批客戶是誰？

中評社台北4月18日電／中時新聞網報導，積電在先進製程研發持續領先，繼1.4納米製程定於2028年下半年啟動量產後，市場預期，台積電1納米以下製程可望於2029年進入試產階段，蘋果（Apple）極有可能成為首批客戶之一。



先進製程藍圖曝光 1.4納米瞄準2028量產



受惠於人工智慧（AI）浪潮推動先進製程需求，台積電2納米技術已於2025年第四季正式量產，消息指出，該製程產能已獲主要客戶提前預訂至2028年，反映出高效能運算（HPC）與AI晶片進入長期供不應求階段。



據DigiTimes報導，台積電已制定明確的未來技術路徑圖，持續擴張領先優勢。據規畫，台積電預計於2028年大規模量產1.4納米製程（代號A14），該技術預期將提升性能與能源效率達30%。隨後在2029年，計劃啟動1納米以下製程的試產，初期月產量目標為5000片晶圓。



蘋果預計於今年推出的iPhone 18系列中，首次應用台積電2納米製程（A20及A20 Pro）晶片。若後續製程推進順利，蘋果有望在數年內將1.4納米甚至更先進的技術整合至旗艦產品，以維持行動晶片的效能優勢。



目前台積電2納米已進入量產，1.6納米（代號A16）的客戶訂單交付計劃也已製定完成。至2028年，1.4納米製程將進入大規模量產階段，將顯著提升運算性能並降低功耗，滿足蘋果在內的核心客戶需求。



挑戰1納米極限 良率控制成獲利關鍵



至於1納米以下製程，則被視為整體技術路線中最具挑戰的一環。雖然報告未明確指出潛在客戶，但基於蘋果與台積電長期合作關係，市場普遍預期將成為首批採用的客戶之一。



分析指出，台積電能否如期達成1納米以下製程的穩定量產，最終取決於良率問題的突破。對投資人而言，台積電在擴張產能之際，能否同步有效控制生產良率，將是評估其長期獲利能力與市場競爭力的核心指標。