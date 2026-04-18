國民黨談軍購：後續仍疊加　絕非僅3800億

中評社台北4月18日電／朝野為“國防”特別預算版本僵持不下，華府智庫哈德遜研究所研究員索博利克接受中國時報專訪直言，台灣能否通過將“國防”支出提升至3.5%GDP的特別預算，同時投資自身“國防”產業與韌性，將大幅影響未來美國總統川普對台態度，目前國民黨團所提3800億＋N版本不符美方期待。國民黨今表示，要透明、要官方、要單據，堅持取得美方正式發價書，“立法院”才能實質審查。



國民黨製作“軍購預算大解密”懶人包，完整說明國民黨的軍購立場，讓民眾了解真相。國民黨強調“要透明、要官方、要單據”：軍購項目必須有完整建案流程；堅持“政府對政府”管道以杜絕回扣弊案；堅持取得美方正式發價書，“立法院”才能實質審查。



對於綠營常說的“國防”支出不夠”，國民黨表示，儘管美方曾建議台灣防衛預算佔GDP應到5%，但台灣的“國防”預算已從四千五百億元，倍增到將近一兆元，2026年佔比GDP達3.32%，放眼周邊“盟國”，實際上均未達台灣的佔比，例如韓國佔比2.42%，日本佔比2%等，台灣現行的佔比已充分展現防衛決心。



對於賴清德提出一兆兩千五百億的軍購特別預算，國民黨強調，這筆軍購特別預算不在一般年度預算內，短期看不出排擠效應，但未來全都是全民買單。預期將嚴重排擠教育、社福等資源，形同把下一代的未來當代價，“把‘國防’建立在排擠民生之上，不是真正的‘國家安全’。”



國民黨指出，買武器不是網購，民進黨政府提出破兆元的軍購，竟然只有“兩頁”說明，沒有單價、沒有交貨時程，如同要“立法院”簽下“空白支票”，令人無法接受。



“沒報價、不給錢！”國民黨強調，必須有嚴謹的建案程序，要取得官方正式發價書才能編列預算，“這並非親美或反美的問題，而是要嚴守財政紀律”，不能把所有軍購塞進一包特別預算，再拿“國家安全”當擋箭牌，若沒有官方報價就要預算過關，不但不符合台灣財政紀律，更是規避監督之舉。



此外，國民黨拒絕商業採購黑箱，堅持“政府對政府”的軍購模式，由政府直接對接，出售國提供履約保障，公開透明，沒有回扣與佣金的空間；反觀商業採購模式通常是面對個別軍火商，若不交貨或遲交，往往求救無門，且金額不透明易衍生弊端。



國民黨指出，先前的軍購出現“錢付了，武器卻嚴重延遲交付”的情形，例如F16戰機要延宕數年。美國國會專案小組報告指：共有十九項武器嚴重延遲交付，總價值高達六千九百億元。不免讓人質疑：先前的貨都沒交齊，現在又急著塞一兆多的特別預算，來得及消化嗎？



針對國民黨主張的“3800億＋N”，國民黨說明，這是以美國政府去年底正式通知台灣的八項軍售案中框列的3800億元為底，再持續往上加N，其中的N是指獲得美國政府正式發價書（LOA）的部分，只要後續獲得LOA的項目，我們就全力支持，這是兼顧多方平衡的靈活採購機制，絕不是外界誤解的“只有3800億元”。