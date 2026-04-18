伊朗宣布開放霍爾木茲海峽，特朗普證實

中評社北京4月18日電／當地時間4月17日，美國總統特朗普在其社交平台“真實社交”發文稱，伊朗已宣布霍爾木茲海峽“完全開放並準備恢復全面通航”。



當地時間4月17日下午，伊朗外長阿拉格齊在社交媒體上說，鑒於黎巴嫩和以色列達成停火，在停火期間，伊朗對所有商船開放霍爾木茲海峽。阿拉格齊說，霍爾木茲海峽在停火期間對所有商船通行完全開放，通行路線依照伊朗港口與海事組織此前已公布的協調路線。



來源：央視新聞