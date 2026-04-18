從追劇到尋根　台胞：文化交流增進兩岸情誼

來自台灣的暨南大學歷史系博士後藍黎（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月18日電（記者 陳思遠）18日，在北京舉辦的第七屆台胞社團論壇上，多位台胞在接受記者採訪時分享了兩岸交流感悟。其中，暨南大學歷史系博士後藍黎表示，大陸影視作品在台灣熱播，能帶動台胞前往大陸旅遊、看演員演唱會，希望大陸引進台灣影視劇也能幫助大陸民眾瞭解台灣社會現況與台灣青年關注焦點。



暨南大學歷史系博士後藍黎介紹，大陸古裝劇《逐玉》在台灣極具人氣，島內朋友常常與她討論劇中角色與演員，甚至有台灣同學因觀看《逐玉》，接連追看多部大陸古裝劇。她說，還有同學因觀看大陸電視劇對上海等地感興趣，安排中秋假期來大陸旅遊。



藍黎回憶，劉宇寧主演的《折腰》在台灣同樣熱度頗高，寒假從台灣回大陸時，曾在桃園機場看到大批前往杭州觀看劉宇寧演唱會的台灣粉絲，真切感受到這部劇在台灣的受歡迎程度。



對於大陸出台的十項措施中引進台灣製作精良影視劇的舉措，藍黎認為，這是非常好的事情，台灣觀看電視劇的人口有限，而台灣不少電視劇題材優秀，且融入了台灣社會關注的各類議題，將其引進大陸，既能讓更多大陸民眾瞭解台灣社會現況與台灣青年的關注焦點，也能進一步促進兩岸影視文化交流。



漳州平和心田賴氏宗親會秘書長賴瀚鐘則從宗親聯結的角度，表達了對祖國統一的堅定期盼。“兩岸工作是每一個中國人都必須去做的事情，推動祖國統一是我們每一個人的責任，這就是我的動力。”這份樸素而堅定的信念，支撐著他多年來默默耕耘，搭建兩岸賴氏宗親溝通的橋梁。



他介紹，在重修心田賴氏族譜時，台灣宗親得知後也積極響應，搜集台灣各地賴氏宗親的相關資料，助力族譜完善。經過四年的努力，這套族譜目前已基本完成。除了修編族譜，網絡也成為兩岸宗親尋根問祖的重要渠道。賴瀚鐘介紹，如今網絡發達，許多台灣宗親尤其是年輕人，僅能從神祖牌上看到“新田”二字 ，卻不知具體位置，便會通過小紅書、抖音等線上平台尋求幫助。

