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伊朗海軍司令：美對伊海上封鎖是“海盜行為”
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2026-04-18 18:08:22
中評社北京4月18日電／新華社報導，伊朗海軍司令沙赫拉姆·伊拉尼17日表示，美國對伊朗的海上封鎖本質上是“海盜行為”。
伊朗法爾斯通訊社援引伊拉尼的話報導，美國總統特朗普所謂的海上封鎖，是“封鎖了他的朋友們，而不是伊朗”。
伊朗外交部長阿拉格齊當天早些時候宣布，鑒於黎巴嫩和以色列達成停火，在停火期間，伊朗對所有商船開放霍爾木茲海峽。特朗普隨後在社交媒體發文，“感謝”伊朗開放“伊朗海峽”，同時表示美國將繼續對伊朗實施海上封鎖。
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