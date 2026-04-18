伊朗軍方指美違反承諾　並稱海峽重回管控狀態

中評社香港4月18日電／美國總統特朗普預計未來一至兩天與伊朗達成協議，若限期前未能達成，就未必延長停火。他又再次聲稱對方同意交出濃縮鈾，伊朗否認。雙方日前先後確認霍爾木茲海峽開放予商船通航後，伊朗軍方指控美國違反承諾，聲稱海峽已回復至先前受管控的狀態。



有線新聞報導，美國總統特朗普在鳳凰城出席活動，再次聲稱伊朗同意放棄核武及交出濃縮鈾，“美國將獲得所有核粉塵，你們知道甚麼是核粉塵嗎？那是B-2轟炸機產生的白色粉末物質，你能想像我們需要最大的挖土機，我們會與伊朗一起行動，我們會得到它，很快會把它運回美國。”



他又指伊朗在美國協助下正清除霍爾木茲海峽的水雷，重申美軍封鎖令仍生效，直至雙方達成協議，他對談判感到樂觀，稱很多好事正在發生，認為雙方沒有重大分歧。特朗普接受多間傳媒訪問，指美伊可能周末會談，大部分要點已敲定，相信未來一至兩天達成協議，聲稱伊朗已同意所有條件，包括停止支持真主黨和哈馬斯等恐怖組織。



美國有線新聞網絡引述伊朗消息，預計美伊代表周一在巴基斯坦伊斯蘭堡再次會談。伊朗議會議長卡利巴夫在社交平台指若美軍繼續封鎖伊朗港口，霍爾木茲海峽就無法重開，強調船隻必須獲伊朗授權，並按照指定航線才能通過海峽，海峽開放與否是根據實際情況，而非社交媒體決定。外交部亦指美軍封鎖行動等同違反停火協議，若情況持續，伊朗將採取反制措施，又形容濃縮鈾等同領土般重要，拒絕運送至國外。



英、法等50多國召開峰會，磋商保障霍爾木茲海峽通航問題。法國總統馬克龍稱多國將設立團隊，保護途經海峽的商船，下周在倫敦舉行另一次會議。英國首相施紀賢則強調行動是防禦性質。