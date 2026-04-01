學者聚橫琴探索兩岸關係和平發展新前景

4月17日至19日，“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議在橫琴粵澳深度合作區舉行（圖源：主辦方提供） 中評社珠海4月19日電（記者 袁曉麥）4月17日至19日，“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議在橫琴粵澳深度合作區舉行。40餘名來自兩岸和港澳的專家學者及青年學者齊聚橫琴粵澳深度合作區澳科大創新科技研究院，圍繞國共領導人會面的歷史啟迪、對台總體方略的實踐探索等五大議題展開熱烈研討。會議還特別關注兩岸融合和兩岸青年交流合作的新變化與新路徑等議題，旨在通過學術引領，激發兩岸青年在民族復興征程中的共鳴與擔當，探索兩岸關係和平發展的新前景。



本次論壇由澳門科技大學兩岸關係研究中心、華中師範大學台港澳與東亞研究中心和中山大學粵港澳發展研究院主辦。澳門科技大學兩岸關係研究中心主任胡根在歡迎致辭中表示，當前兩岸關係正處於承前啟後的重要階段，隨著大陸綜合實力的持續提升和對台總體方略的不斷豐富完善，從理論建構、歷史邏輯、實踐路徑等多個維度深化對台研究，已經成為學界關注焦點。他指出，青年是學術創新的生力軍，也是兩岸關係和平發展的重要推動力量，希望通過這個論壇為青年學者搭建一個高水平開放務實的交流平台，激蕩思想，凝聚共識，為推動祖國和平統一進程貢獻學術智慧。



澳門科技大學社會和文化研究所所長林廣志在致辭中代表澳門科技大學社會和文化研究所，向來自海峽兩岸、香港及澳門的專家學者表示了熱烈歡迎。他表示，當前，台海局勢複雜嚴峻，兩岸關係正處於關鍵的階段。堅定反對“台獨”、凝聚和平統一共識，是所有關心兩岸前途的學者共同的課題。他指出，澳門作為“一國兩制”成功實踐的典範，在溝通兩岸方面，一直發揮著獨特而重要的橋梁作用。希望通過本次論壇匯聚四方智慧，圍繞台海形勢的最新變化、兩岸融合發展的具體路徑與前景、以及澳門如何更好發揮其平台作用等核心議題展開深入交流。



華中師範大學學術委員會主任、原副校長，華中師範大學台港澳與東亞研究中心主任彭南生表示，當前台灣問題在百年變局背景下矛盾激化、鬥爭突出，台海形勢複雜嚴峻的局面持續未變。他強調，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，為做好新時代對台工作提供了根本遵循和行動指南。彭南生說，中央台辦近日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，涵蓋黨際交流、青年交流及經濟民生文旅等領域，順應了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，充分彰顯大陸以最大誠意、盡最大努力造福台灣同胞的不變初心。



中山大學粵港澳發展研究院院長何俊志在致辭中表示，粵港澳發展研究院長期深耕港澳問題研究，在研究過程中，港澳研究界越來越迫切地感受到台港澳研究內在的共通性，以及統籌開展台港澳問題與“一國兩制”研究的重要性。他指出，此次會議，不僅充分展現了海峽兩岸台灣研究青年研究學者的凝聚力，也為兩岸學者依托橫琴粵澳深度合作平台開展交流互動起到了良好的示範作用。未來，研究院將進一步發揮好自身獨特優勢，努力補齊自身短板，以此次會議為契機加強同海峽兩岸暨港澳地區智庫的交流合作，立足港澳經驗深入開展“一國兩制”台灣方案探索，推動實現港澳研究與台灣研究協同發展，更好服務國家發展大局。



本次論壇分為五場主旨發言與交流討論環節，上海國際戰略問題研究會會長、華中師範大學台港澳與東亞研究中心學術委員會主任嚴安林、廈門大學台灣研究院院長李鵬、中山大學台灣研究所副所長、粵港澳發展研究院教授伍俐斌、華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任彭韜以及華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任汪濱分別總結了各場次發言，並從資深涉台學者的視角給出了精辟評析與前瞻性研判。