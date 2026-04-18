大陸舞台廣闊紅利多　台青稱“登上擂台”

4月17日至18日，第七屆台胞社團論壇青年分論壇在北京舉行（中評社 曹晶攝） 中評社北京4月18日電（實習記者 曹晶）18日上午，第七屆台胞社團論壇青年分論壇在北京舉行。數位來自來自島內、港澳、海外、常住大陸並分別從事經濟、教育、醫療等不同行業的台灣青年代表圍繞台灣青年如何在工作生活中融入大陸、實現個人價值的議題展開對話。



與會嘉賓一致認為，大陸廣闊的發展舞台與持續釋放的政策紅利，為台灣青年提供了前所未有的就業創業機遇；深化兩岸青年交流合作、凝聚契合共識，是推動兩岸融合發展的重要路徑。



新黨副秘書長、桃園市上海同鄉會理事長游智彬分享了自己生於大陸，15歲返台接受高等教育，後又來大陸就業創業、成家扎根，十年後回台從政的體會。他認識到大陸在科技、基建、居民生活水平上的發展遠超台灣，這也成為他推動兩岸交往融合的底氣，“要把大陸的先進科技、基建技術帶回台灣”。他分享在台灣基層推廣兩岸融合的切身經驗，指出雙向溝通比單向宣傳更有效，需要深入民眾生活建立信任。



喜營集團有限公司董事長、澳台交流聯合總會會長蔡文政出生於澳門，曾在台灣讀書和工作，長期從事兩岸交流活動。他表示自己是澳門“一國兩制”實踐27年的見證者與參與者，澳門各方面飛速進步，這些實踐成果可以有效消除台灣青年對回歸後文化、財產等方面的疑慮。



他希望進一步發揮澳門在兩岸交流中的橋梁作用。他指出，2025年近100萬台灣人口到澳門旅遊，占台灣來大陸旅遊總人口（400多萬）的四分之一，一天有15個航班往返於澳門與台灣眾城市。



他分享，目前近100名台青在澳門讀書，2025年新增50多名台青在澳工作。許多台青來大陸實習後，約一半以上願意留在大陸，因為他們切身體會到了大陸個人發展的前景廣闊。與此同時，橫琴粵澳深度合作區的建立，能夠更好地讓台灣青年瞭解大陸，也能讓台青在大陸不同的領域有發展機遇。

