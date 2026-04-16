陳經超：兩岸影視合作　十項措施增信心

廈門大學新聞傳播學院副教授陳經超（中評社 曹晶攝） 中評社北京4月19日電（實習記者 曹晶）4月18日，在京舉行的第七屆台胞社團論壇青年分論壇上廈門大學新聞傳播學院副教授陳經超在接受中評社採訪時指出，兩岸影視在觀看與製作層面的融合早有實踐，但十項惠台措施的出台，將使有意投身合作的台灣民眾更有信心、行動更果斷，也能讓大陸執行單位在推動項目時更加順暢。



關於目前兩岸影視融合的現狀，陳經超表示，台灣本土影視市場規模有限，隨著大陸微短劇、短視頻及長劇集的快速崛起與顯著成就，許多台灣從業者一直期待來大陸合作拍攝。



他指出，兩岸影視融合已有扎實基礎，《甄嬛傳》等清宮劇在台灣持續熱播，眾多台灣演員也積極參與大陸電影拍攝，福建也舉辦過一系列兩岸青年短視頻大賽，鼓勵聯合創作。如今，智能手機與AI技術大幅降低了影視創作門檻，為兩岸青年影視合作與創業帶來了新的機遇。



談及十項惠台措施對未來兩岸影視業合作的影響，陳經超肯定地表示，發展前景將更加廣闊。他分析，其中不少措施此前已在推動，但政策明確化後，能給予台灣民眾更強的信心，加速他們來大陸合作的步伐；同時也能減少大陸執行單位的顧慮，使相關的政策落地更為順暢。



結合自己在廈門大學任教的實踐經驗，陳經超分享了推動兩岸青年短視頻合作的具體模式。他說，大陸同學希望獲得台灣青年觀察大陸的獨特視角，而台灣青年則能得到大陸同學在拍攝、剪輯等技術方面的協助。兩岸青年組成團隊，共同創作腳本、完成拍攝，並最終展示作品——這一模式成效顯著。



陳經超透露，2025年舉辦的台青探思明短視頻大賽便反響良好。今年舉辦的廈門中山路AI短視頻大賽，同樣有台灣青年參與其中。