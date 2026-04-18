學者憂美對伊朗恐有誤判“問題出在特朗普”

中評社香港4月18日電／伊朗昨透過外交部長阿拉奇宣布停火結束前霍爾木茲海峽對所有商船完全開放的好消息，美國總統特朗普聲稱伊朗已同意永不關閉這處重要戰略水道，卻堅稱雙方完全達成協議前不會停止封鎖伊朗港口。伊朗伊斯蘭革命衛隊今（18日）宣布要恢復對海峽嚴格管控，以回敬美方海上封鎖。學者指出，局勢瞬息萬變，華府不肯對伊朗港口鬆手，可能誤判情勢。



特朗普發言超樂觀 代表了什麼？



中時新聞網報導，特朗普昨天透過社群平台放了一連串的話，他聲稱伊朗開放霍爾木茲海峽、伊朗同意永遠不再關閉海峽，這座海峽將永遠不再成為“對抗世界”的武器，“對於世界而言是偉大的日子”，特別點名巴基斯坦、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、卡達等國家致謝，還聲稱美方支援伊朗清除海峽水雷。特朗普不忘強調，華府與德黑蘭達成百分百協議之前，美軍會持續對伊朗執行海上封鎖。特朗普受訪表示，預估美伊“一兩天內”敲定終戰協議。



杜哈研究院（Doha Institute for Graduate Studies）教授埃爾馬斯里向半島電視台表示，特朗普對於伊朗情勢發出的樂觀言論可能有些誇張，仍給了些許能抱持樂觀態度的理由：“他發言如此自信滿滿，而且我們曉得他這幾個星期一直想方設法退場，這代表他可能真的想達成協議。如果他當真要達成協議，我認為機率很大。”埃爾馬斯里提醒，美伊在許多關鍵問題仍歧見仍深，但倘若雙方願意在某些議題妥協，協議就能談成，“此刻面臨的問題比答案還要多”。



華府當心做過頭



IRGC今天下午4時左右宣布霍爾木茲海峽重回“先前狀態”嚴格管控之後，埃爾馬斯里指出，這項訊息顯示，美方持續封鎖伊朗港口之際，伊朗意圖繼續藉由控制這條水道發出威脅：“某種程度而言，考量美方昨天言行，此事並不出人意表，畢竟華府發出了一串令人一頭霧水的訊息。我認為，大家已看出美方持續封鎖伊朗港口或許是誤判情勢。不論雙方達成了什麼協議，伊朗的解讀是華府舉動違背協議了。特朗普對於協商談判夸夸其談，用了極其正面的措辭大肆渲染......如果美方自信過頭、做得太過火，這一切努力很可能化為泡影。”



急於塑造“勝利者”形象



澳洲智庫戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監休布瑞吉（Michael Shoebridge）向半島電視台表示，霍爾木茲海峽局勢不斷變化，危及美伊可能登場的談判。他認為全球樂見首批油輪通過海峽的消息，但看到伊朗因為美國並未解除海上封鎖而再度關閉海峽，的確是重大挫折：“在我看來，問題在於特朗普誇大形勢，因為他急於要為自己打造勝利者的形象。我們從特朗普口中聽到協議即將談妥的說法，但如果兩方連停火協議的起點都談不攏，如此說法就讓人難以採信。美方立場有可能不得不再次改變。”



IRGC聲稱，儘管美方持續海上封鎖，伊朗仍出於“善意”讓一些船隻通過霍爾木茲海峽。2017年以來持續發表與伊朗相關評論、現任半島電視台駐德黑蘭特派員阿薩迪（Tohid Asadi）指出，這或可解讀為德黑蘭以某種形式示好，但世人莫忘局勢極其複雜。



一張“不會輕易放棄”的牌



伊朗一開始先放行部分與“敵國”無關的船隻，後來持續討論管控新機制。阿薩迪分析，IRGC近日公布航道圖顯示，伊朗把海峽南半部靠近阿曼的水域劃為危險區、靠近伊朗海岸的北部航道劃為安全區，這代表伊朗有意對這座海峽施加愈來愈大的控制權與權威，“這是伊朗不會輕易放棄的一張牌”。收費也很關鍵，儘管伊朗擺出善意姿態，戰爭賠款的要求卻一直掛在嘴上，徵收海峽通行費計劃可能是索賠的途徑之一。



阿薩迪強調，兩方談判卡關歧見還多得很。伊朗尋求全面結束整個區域的戰爭，要求安全保障，主張解除制裁與鬆綁遭解凍的資產，也要求改善區域關係。核問題、高濃縮鈾庫存更是爭執不下的重點。此時此刻，“不確定”就是整體局勢核心關鍵，局勢脆弱到日後談判能否成功仍很難料。