伊朗再度關閉海峽 帥化民：美威嚇手段都用完

中評社香港4月18日電／中東情勢又起變化，霍爾木茲海峽一度重新開放，美國總統川普隨後大表歡迎，卻強調美伊達成協議之前美軍會持續對伊朗執行海上封鎖。伊朗伊斯蘭革命衛隊今天（18日）卻宣布，由於美國屢次違背承諾、針對伊朗港口的海上封鎖持續發生爭端，伊朗對於霍爾木茲海峽的控制已恢復至先前狀態。退役中將帥化民表示，美國的威嚇手段都用完了，卻未見行動，解決不了問題。



中時新聞網報道，帥化民18日在政論節目《新聞大白話》中認為，聽美國總統川普的話，是傻瓜，不煩嗎？早在20天前，川普要打這個島那個島，陸戰隊、空降師也準備了，沒有一個動作。霍爾木茲海峽開不開放，不是他那幾條船、以及水雷那些問題，關鍵是任何商船只要被無人機、砲彈、飛彈打到，這個海峽就沒有人願意過，問題是美國的威嚇手段都用完了，未見行動，解決不了問題。



帥化民接著表示，伊朗說要在哈爾克島設收費站，封鎖收保護費.美國無聊到什麼程度，你在上游收、我在下游收.你先收第一段、我收第二段，其實美國的戰略目標不是這個，而是現在用武力解決不了，不管是空降師、兩棲陸戰隊，或是美國利用20天整補的時間，又運去新飛彈補充前面的戰耗。這些問題還是解決不了，難道再來一次轟炸嗎？第一次轟炸伊朗13000多個目標，第二次轟炸還能解決問題嗎？戰場態勢依舊。



帥化民指出，伊朗就是擺著死豬不怕開水燙，已經拚到這種程度，難道不把霍爾木茲海峽封死。但伊朗也放話，凡是跟他講好的國家都讓過，要封的是你美國。



