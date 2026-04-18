蕭旭岑：鄭習會談人類命運共同體　有更高格局

中評社台北4月18日電／國民黨主席鄭麗文上周與中共總書記習近平見面，同行國民黨副主席蕭旭岑在節目《下班國際線》接受主持人路怡珍專訪時表示，他總共跟習近平見過4次面，對比過往經驗，他認為習近平對於政治性的一國兩制或統一，“對他來講可能已經沒有那麼特別有必要”，習反而希望用更高的格局跟視野來看待兩岸關係，不僅所謂2027“戴維斯窗口”自然解消，對人類命運也有重大意義。



蕭旭岑指出，習近平跟鄭麗文都有提到“人類命運共同體”，這是他首次聽到兩岸重要領導人在會面時提到同一個概念。他引述鄭麗文的說法表示，如今是最接近第三次世界大戰的時代，也是二戰以來最混亂跟緊張的時代，俄烏戰爭尚未落幕，中東也一團混亂，加薩走廊的人道危機也還在持續，以色列與美國跟伊朗這場仗，導致霍爾木茲海峽被封鎖，影響到全世界的經濟。在這緊張時刻，近年被視為最大火藥庫的台海，反而發生鄭麗文去見了習近平，這對人類命運有重大意義。



蕭旭岑表示，如果兩岸持續互相懷疑，“我認為去你那邊我就會被扣押，然後你如果來這邊就是統戰”，這些都是政治的框架，但如果用人類命運來思考兩岸問題，這些就不是那麼重要。



蕭旭岑說，鄭麗文跟習近平見面，他當場的感受是，如果這兩個領導人都用人類命運來思考問題，很多事情就能用更高的格局來看。他坦言，“如果今天執著在雙方的分歧，我覺得是沒有意義的。對人民來講是沒有意義的，你覺得人民會在乎九二共識的意義是什麼嗎？你覺得人民會在乎，到底習近平講一國兩制對台灣有什麼意義嗎？我覺得其實不是，人民在乎的是，我的農產品能不能銷售出去。我會不會有大陸客來觀光，讓我的生意變得更好。”