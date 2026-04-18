反制民進黨　蕭旭岑讚鄭麗文找到兩岸新路線

中評社台北4月18日電／國民黨主席鄭麗文上周與中共總書記習近平見面，鄭麗文與會時表示，希望有一天能用主人的身份邀請習近平訪問台灣，引發各界議論。國民黨副主席蕭旭岑在節目《下班國際線》接受主持人路怡珍專訪時表示，鄭麗文這次訪陸為國民黨找出一條新路線跟論述，讓國民黨候選人跟基層能在台灣立足，對抗民進黨的“抗中保台”或是“愛台、賣台說”。用台灣人的角度出發，連接到兩岸關係，彰顯國民黨有不可推的歷史責任，要跟中國大陸談和平。



蕭旭岑表示，這次是我們是去做客，而鄭麗文在台灣當然是以主人身分邀請習近平過來，就是單純禮尚往來，外界不必有太大聯想。鄭麗文此次中國大陸行為國民黨帶來新路線和新論述，他認為對方在台灣政局的影響力一定會越來越大，而對於國民黨來說，最重要的還是2028一定要重返執政，才能在兩岸政策等議題上發揮實質影響力。



國民黨有了兩岸新路線？



蕭旭岑說，國民黨過去10年輸了3次“總統”大選，所以在兩岸路線上確實出現一些猶豫，對自己的路線沒信心，或是不敢講九二共識，甚至有人希望能夠跟著民進黨的腳步走。不過，鄭麗文此行在中山陵的演說，是用台灣人角度，從甲午戰爭這個歷史悲劇到國共內戰，用時代洪流描述台灣人生活中付出的苟延殘喘。用這樣台灣人的心情去反過來連接到中國大陸，成功給國民黨一個新的論述，帶向由台灣來連接大陸，從而去省思國民黨有不可推的歷史責任，要跟中國大陸談未來如何達到和平。



蕭旭岑指出，鄭麗文論述的角度是過去國民黨主席沒有提到的，這般新論述反饋到台灣內部，國民黨中南部就有部分候選人反應，確實得到路線上的支撐，“從此我們國民黨走出去，我們也不用再怕被講成中共同路人”因為我們是用台灣人的角度出發，去連接到兩岸關係、再連接到和平。他直言，鄭麗文此次訪陸最成功的是，跟習近平見面並達到雙方和平的氛圍，還為國民黨找出一條新路線跟論述，讓國民黨候選人或基層能在台灣立足，對抗民進黨的“抗中保台”或是“愛台、賣台說”。