中評社北京4月19日電／暗夜雲端“穿針引線”——中國空軍某部跨晝夜空中加油訓練見聞



暮春，夕陽西沉，中國空軍某部機場引擎轟鳴。隨著塔台下達指令，數架戰機依次滑出、呼嘯升空，一場跨晝夜空中加油訓練隨即拉開帷幕。



雲端之上，戰鷹列陣。“保持速度差”“修正飛行姿態”“準備對接”……抵達加油機所在空域後，塔台連續下達多道指令。



飛行員緊盯加油機錐套，在顛簸氣流中持續調整飛行參數，精細修正飛行姿態，穩穩操控戰機保持最佳高度與速度。當受油探頭與錐套完成精準對接，加油作業隨即展開。油料補給作業完成後，受油機按照指令快速脫離加油機，飛赴另一片空域。



“空中加油被形象地稱為雲端上的‘穿針引線’，操作難度和風險系數較大，對飛行員的技戰術水平和心理素質都是很大考驗。”該部領導說，為確保訓練質效，他們在這次訓練的籌備階段，深入研判跨晝夜空中加油的重難點環節，多次召開空中加油教學法分享會、指揮協同研究會，細化特情處置方案，梳理全流程操作規範，明確各階段風險防控要點。此次訓練採取“一對一”帶教方式組織，由該部業務精湛、帶教經驗豐富的飛行教員作為老師，全程指導年輕飛行員掌握夜間空中加油技術要點。



夜色漸濃，戰鷹轟鳴。雲端之上，一名首次參加夜間空中加油訓練的年輕飛行員，駕駛戰機不斷向加油機靠近。

