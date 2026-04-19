以軍稱停火期間在黎南部打擊武裝人員

中評社北京4月19日電／新華社報導，以色列國防軍18日發表聲明說，以軍過去一天在黎巴嫩南部多個地區對武裝人員實施打擊。



聲明說，以軍在黎南部“安全區”附近發現構成“直接威脅”的武裝人員，以空軍和地面部隊隨即對其發動打擊，並摧毀相關“恐怖主義”基礎設施。聲明未提及遭以軍打擊的武裝人員數量及傷亡情況。



以軍稱，以方出於自衛及消除緊迫威脅所採取的行動“不受停火限制”。