青年學者熱議國共領導人會面歷史啟迪

“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議18日在澳科大創新科技研究院舉行（圖源：主辦方提供） 中評社珠海4月19日電（記者 袁曉麥）由澳門科技大學兩岸關係研究中心、華中師範大學台港澳與東亞研究中心和中山大學粵港澳發展研究院主辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議18日在澳科大創新科技研究院舉行。與會青年學者圍繞國共領導人會面的歷史啟迪展開探討，通過回顧2005年“胡連會”、2015年“習馬會”及2026年“習鄭會”這三次標誌性事件，深入剖析了國共兩黨高層互動在兩岸關係發展進程中的歷史脈絡、實踐邏輯與政治意涵。



聚焦民生福祉 回應人民期盼



澳門科技大學兩岸關係研究中心助理研究員周琳指出，從“胡連會”到“習馬會”再到“習鄭會”，國共領導人會面的歷史啟迪在於：唯有將人民福祉置於核心位置，兩岸關係才能真正走向長期穩定與和平發展。“習鄭會”不是終點，而是一個重新出發點。她認為，未來的關鍵在於能否將會面轉化為制度化交流、讓人民真正感受到和平紅利、在政治分歧中找到可持續的合作空間。正如習近平總書記所強調的，兩岸同胞“期盼生活更加美好”；鄭麗文亦指出，政治人物應“以民生為念”。因此，兩岸關係的未來，終將回到一個最樸素也最深刻的問題：是否真正以人民為中心。



天津市社會主義學院講師常馨月分析了從“胡連會”到“習馬會”再到“習鄭會”的政治基礎與戰略意義。她認為，這三次會面共同昭示了兩岸關係發展的內在規律，體現一個中國原則的“九二共識”是兩岸關係和平發展的“定海神針”，是開啟對話、破解矛盾、維護和平的根本政治基礎。“胡連會”破冰並奠定了這一基礎，“習馬會”將其制度化並推向高峰。在當前局勢下，“習鄭會”的積極意義在於進一步夯實這一基礎，對衝“台獨”勢力的解構，為塑造國家統一的大勢創造條件，並向國際社會傳遞兩岸存在有效溝通的信號。

