青年學者熱議國共領導人會面歷史啟迪

“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議18日在澳科大創新科技研究院舉行（圖源：主辦方提供） 澳門科技大學兩岸關系研究中心助理研究員周琳（圖源：主辦方提供） 天津市社會主義學院講師常馨月（圖源：主辦方提供） 廈門大學台灣研究院政治研究所所長王貞威（圖源：主辦方提供） 中國社會科學院台灣研究所綜合研究室主任劉世洋（圖源：主辦方提供） 中評社珠海4月19日電（記者 袁曉麥）由澳門科技大學兩岸關係研究中心、華中師範大學台港澳與東亞研究中心和中山大學粵港澳發展研究院主辦的“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議18日在澳科大創新科技研究院舉行。與會青年學者圍繞國共領導人會面的歷史啟迪展開探討，通過回顧2005年“胡連會”、2015年“習馬會”及2026年“習鄭會”這三次標誌性事件，深入剖析了國共兩黨高層互動在兩岸關係發展進程中的歷史脈絡、實踐邏輯與政治意涵。



聚焦民生福祉 回應人民期盼



澳門科技大學兩岸關係研究中心助理研究員周琳指出，從“胡連會”到“習馬會”再到“習鄭會”，國共領導人會面的歷史啟迪在於：唯有將人民福祉置於核心位置，兩岸關係才能真正走向長期穩定與和平發展。“習鄭會”不是終點，而是一個重新出發點。她認為，未來的關鍵在於能否將會面轉化為制度化交流、讓人民真正感受到和平紅利、在政治分歧中找到可持續的合作空間。正如習近平總書記所強調的，兩岸同胞“期盼生活更加美好”；鄭麗文亦指出，政治人物應“以民生為念”。因此，兩岸關係的未來，終將回到一個最樸素也最深刻的問題：是否真正以人民為中心。



天津市社會主義學院講師常馨月分析了從“胡連會”到“習馬會”再到“習鄭會”的政治基礎與戰略意義。她認為，這三次會面共同昭示了兩岸關係發展的內在規律，體現一個中國原則的“九二共識”是兩岸關係和平發展的“定海神針”，是開啟對話、破解矛盾、維護和平的根本政治基礎。“胡連會”破冰並奠定了這一基礎，“習馬會”將其制度化並推向高峰。在當前局勢下，“習鄭會”的積極意義在於進一步夯實這一基礎，對衝“台獨”勢力的解構，為塑造國家統一的大勢創造條件，並向國際社會傳遞兩岸存在有效溝通的信號。

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堅守政治基礎 發揮引領性作用



廈門大學台灣研究院政治研究所所長王貞威指出，兩岸領導人會面是深刻影響兩岸關係走向的關鍵政治行為，其作用可以置於“施動者—結構”的辯證框架下審視。在引領性作用上，兩岸領導人會面具有前瞻性和基石性功能。它不僅是就“九二共識”等重大議題確立共識、為兩岸關係定向領航的最高層級溝通，更是穩定台海局勢、避免戰略誤判的壓艙石。他表示，無論是“習馬會”建立的最高領導人直接對話模式，還是“習鄭會”在危局中展現的政治擔當，都體現了關鍵行為體在歷史節點上主動塑造時勢的能力。



中國社會科學院台灣研究所綜合研究室主任劉世洋表示，從“胡連會”到“習馬會”再到“習鄭會”，三次會面既各自成篇又一脈相承，共同構成了兩岸關係曲折前行的主線。他提出，在歷史邏輯上，國共兩黨領導人在關鍵時刻的會晤，既是順應時代潮流與民意期待的“時勢造英雄”，也是主動引領台海局勢、推動和平發展的“英雄造時勢”。在實踐邏輯上，堅持“九二共識”、反對“台獨”是兩岸關係的定海神針和政治基礎，同時兩黨在互動中展現出求同存異、擱置爭議、相互尊重的策略靈活性，體現了中國人解決自己問題的智慧。在政治邏輯上，兩岸同胞是命運與共的骨肉兄弟，兩黨始終以“兩岸一家親”為底色，以增進同胞福祉為落腳點，共同肩負起實現中華民族偉大復興的歷史使命。

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