台胞論壇支招　台企可借兩岸合作破局發展

18日上午，第七屆台胞社團論壇經濟分論壇在北京舉行，與會嘉賓就“兩岸經貿與金融合作”分享觀點（中評社 陳思遠攝） 中評社北京4月19日電（記者 陳思遠）18日上午，第七屆台胞社團論壇經濟分論壇在北京舉行，與會嘉賓就“兩岸經貿與金融合作”分享觀點。他們建議，台灣企業可以借助香港在兩岸金融合作中的橋梁作用找到商機，鼓勵涉及新質生產力的台企在大陸證券市場上市，推動兩岸人工智能發展供應鏈重整。



台灣中華數位設計創作協會理事長，北京冠亞有誠文化科技有限公司董事長陳冠融分享了其在兩岸的投資歷程與觀察。他指出，兩岸在AI發展領域優勢互補：台灣算力強，但電力供應嚴重不足；大陸電力資源豐富且價格低廉，在西北、西南地區，一度電價格低至0.23元，同時在AI應用方面優勢突出。他建議，大陸可以借助台灣連接海外大模型與大陸電力、算力資源的戰略高地優勢，推動供應鏈重整。



香港國際華商協進會常務副會長，台灣慈善基金會理事，亨達集團董事吳肖梅介紹了香港在兩岸金融合作中的橋梁作用及新興商機。她表示，掛鈎股票的存款產品在香港盛行，收益客觀且保本，值得台灣市場借鑒。此外，香港正建設黃金白銀儲備庫，計劃投資150億，這將帶來巨大的倉儲與交易商機，台灣可參與其中。



吳肖梅還指出，目前台灣企業在香港上市數量較少，台企可積極赴港上市；同時，香港已向匯豐、渣打銀行發放比特幣穩定幣牌照，成為連接中國與全球數字資產的合規渠道，為台企提供了新的合作路徑。



南開大學經濟學院台灣經濟研究所所長曹小衡基於數據，分析了台企在大陸上市情況及發展趨勢。他介紹，截至2025年底，共有62家台企在大陸上市，地區分布主要集中在長三角和珠三角，分別占60%和20%。其中，絕大多數上市的台資企業是製造業，占比為84%。



曹小衡團隊通過梳理62家台資企業共472份年報發現，2016年以後在大陸上市的台資企業已經逐漸進入到新質生產力階段，具體表現為：2016年後上市的企業多集中在電子設備、計算機、軟件及元器件領域；研發支出占營收比例平均達19.6%；研發人員比例從2016年的16.62%上升至2023年的22.44%。



基於此，他呼籲更多涉及新質生產力的台企在大陸證券市場上市，鼓勵兩岸創投公司挖掘明星企業到大陸上市，推動台企關注並融入大陸的八大新興產業和九大未來產業發展方向。

