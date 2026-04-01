袁曉麥：文旅融合　兩岸青年自發融合新路徑

中評智庫基金會助理研究員、中評社研究部大數據分析師袁曉麥（圖源：主辦方提供） 中評社珠海4月19日電（中評社報導組）中評智庫基金會助理研究員、中評社研究部大數據分析師袁曉麥在“對台總體方略研究”青年學者論壇第二次會議上提出，近年來，儘管兩岸交流面臨人為阻礙，但在民間文化領域，以漢服體驗、古風旅遊為代表的自發性文化熱潮，正在自下而上地拉近兩岸青年的接觸方式與情感距離。大陸日益成熟的文旅融合新業態與台灣青年世代的審美趣味自然交匯，為兩岸青年提供了一條從共同審美出發、經由文化認同積累、最終趨向民族認同與國家認同的自發性融合路徑。



文旅生態成熟 築牢認同物質基礎



袁曉麥指出，大陸文旅融合生態體系的形成，為認同建構提供了堅實的物質基礎。自2018年文化和旅遊部組建以來，文旅融合從政策引導到產業落地已形成完整鏈條。數據顯示，在民進黨當局持續加碼禁限的情況下，2025年兩岸人員往來仍大幅增長，其中台灣青年占比達34.4%，“首來族”同比增長34.6%。大陸快速發展的高鐵網絡、移動支付等硬件設施，與社交媒體短視頻等軟環境的繁榮，共同構成了一個無縫銜接的體驗場景。從簡單的換裝拍照，到包含傳統禮儀、非遺手作的深度游，再到結合歷史街區的沉浸式體驗，參與者從旁觀的遊客，變成短暫“生活”在歷史場景中的人物，為文化共鳴提供了物質空間依托。

