男子烏克蘭首都當街槍擊多人死傷 挾持人質

中評社香港4月18日電／烏克蘭首都基輔週六（18日）發生一起槍擊事件，根據警方通報，一名60歲左右男子在基輔霍洛西伊夫斯基區（Holosiivskyi）街頭朝民眾開槍，造成至少2人死亡、多人受傷，警方目前正展開行動追捕嫌犯。現場發生火災，據悉還引爆了一枚爆裂物，社群媒體消息指出傷亡人數可能還會繼續增加。稍早基輔市長稱多人傷亡；社群媒體稱恐有4人死亡。



中時新聞網據基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，傷者中包含一名兒童，已被送往醫院治療。他指出，嫌犯目前躲藏於一間超市內，警方已啟動特別行動進行圍捕，“根據初步資訊，超市內仍可聽見槍聲”。警方進一步指出，已調派警力及特警部隊趕赴現場支援，但確切傷亡人數仍待釐清。



法新社報導，克里契科（Vitali Klitschko）稍晚表示，槍擊案導致“數人”死亡，多人受傷，而且槍手仍未就逮：“我們正在進行特別執法行動，追捕這名開槍的男子。他目前藏身於一家超市內。”



另一方面，社群媒體Visegrad 24流傳的未經證實消息指出，嫌犯疑似持長槍（可能為雙管獵槍）在住宅區街道隨機開火，造成至少4人死亡，隨後闖入當地一間Velmart超市構築了障礙物，並且挾持人質，據稱店內仍持續傳出槍聲，傷亡情況可能進一步擴大。



據社群平台X流傳但未經官方證實的好幾支現場畫面短片顯示，這名男子拿著一把長槍在街頭小跑步，偶爾回頭或左右張望；他朝著一名手提購物袋的男子近距離開槍，對方疑似閃避不及跌倒。另一段畫面顯示，警方快步扶持一名婦人離開一棟建物，這棟建物可能就是槍手挾持人質的超市。另有照片顯示，超市附近已有救護車與救護員到場，有傷患躺在地上等待檢傷後送。