快評：大陸對台政策底線堅定、路徑靈活

中評社快評/中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在第七屆台胞社團論壇上的講話，清晰傳遞了大陸推動兩岸關係和平發展、促進祖國統一的堅定政策信號。講話以習近平總書記最新涉台重要主張為核心，重申了“堅持以正確認同促進心靈契合”等四大原則，為新時期對台工作指明了方向。



首先，講話再次明確一個中國原則和“九二共識”是兩岸關係的政治根基。王滬寧強調要“貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略”，表明大陸反對“台獨”分裂和外來干涉的立場絕不動搖，同時也展現了以最大誠意爭取和平統一的持續努力。



其次，講話突出了“融合發展”與“心靈契合”的路徑。通過肯定台胞社團在增進親情、溝通兩岸中的橋樑作用，大陸釋放出深化兩岸各領域交流、歡迎台灣同胞特別是青年來大陸發展的明確訊息。這不僅是惠台政策的延續，更旨在讓台灣同胞共享中國式現代化的機遇，以實際福祉凝聚統一意願。



其三，講話呼籲兩岸同胞共同守護中華民族家園，堅定鑄牢中華民族共同體意識。這既回應了台灣同胞要和平、要發展的主流民意，也將國家統一的目標提升至民族復興的歷史高度。



總體而言，王滬寧的講話展現了大陸對台政策“底線堅定、路徑靈活、目標清晰”的特點，即在反對分裂的同時，以融合發展創造互利共贏的統一前景。

