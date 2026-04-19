【
大
中
小
】 【
打 印
】
英媒：霍爾木茲海峽航運18日傍晚再次停滯
http://www.CRNTT.com
2026-04-19 08:59:15
中評社香港4月19日電／據英國航運媒體《勞埃德船舶日報》報導，霍爾木茲海峽航運18日傍晚再次陷入停滯。
此前，無線電通信警告稱，伊朗武裝部隊已恢復對該海峽的“嚴格管理和控制”。相關海域內多艘船只聽到警告，並已得到證實。
據新華社報導，英國海事安全企業先鋒技術公司同日發布報告，披露當天3艘船只在霍爾木茲海峽附近水域遇襲細節，涉及1艘油輪、1艘郵輪和1艘集裝箱船。其中兩艘船只明確遭到伊朗伊斯蘭革命衛隊警告並開火，另一艘集裝箱船在阿曼東北方向25海里處遭不明拋射物擊中，部分集裝箱受損。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
伊朗：對霍爾木茲海峽監控直至戰爭徹底結束
(2026-04-19 08:52:45)
伊朗軍方：已恢復控制霍爾木茲海峽
(2026-04-18 18:09:20)
伊朗海軍司令：美對伊海上封鎖是“海盜行為”
(2026-04-18 18:08:22)
伊朗宣布開放霍爾木茲海峽，特朗普證實
(2026-04-18 17:51:09)
伊朗稱抵抗陣線向曼德海峽船只發出警告
(2026-04-18 11:18:31)
伊朗陸軍司令透露“敵方停火主因”
(2026-04-18 10:53:28)
紐時：壓力之下，特朗普的“套路”還有效？
(2026-04-17 17:05:21)
以色列防長威脅伊朗：不要拒絕美國提議
(2026-04-17 12:06:55)
美防長：如伊朗拒絕協議美軍將隨時重啟作戰
(2026-04-17 11:56:45)