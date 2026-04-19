英媒：霍爾木茲海峽航運18日傍晚再次停滯

中評社香港4月19日電／據英國航運媒體《勞埃德船舶日報》報導，霍爾木茲海峽航運18日傍晚再次陷入停滯。



此前，無線電通信警告稱，伊朗武裝部隊已恢復對該海峽的“嚴格管理和控制”。相關海域內多艘船只聽到警告，並已得到證實。



據新華社報導，英國海事安全企業先鋒技術公司同日發布報告，披露當天3艘船只在霍爾木茲海峽附近水域遇襲細節，涉及1艘油輪、1艘郵輪和1艘集裝箱船。其中兩艘船只明確遭到伊朗伊斯蘭革命衛隊警告並開火，另一艘集裝箱船在阿曼東北方向25海里處遭不明拋射物擊中，部分集裝箱受損。